Anticipazioni puntate italiane di Tempesta d’amore: la scoperta di ROSALIE su CHRISTOPH

Tra Christoph Saalfeld (Dieter Bach) e Rosalie Engel (Natalie Alison) non è mai corso buon sangue. E così, quando nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore la donna metterà le mani su un segreto esplosivo dell’albergatore, non esiterà ad usarlo a proprio vantaggio… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda da noi in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Christoph vuole gli hotel di Gómez

Sono passati mesi dalla battaglia elettorale che ha visto Rosalie e Christoph contrapposti. Una battaglia che tra ricatti e colpi bassi ha tirato fuori il peggio dei due, segnando il loro rapporto. Da allora molte cose sono cambiate: la Engel ha lasciato il tanto agognato ruolo in politica per tornare dietro al bancone del bar del Fürstenhof, mentre Christoph è tornato a concentrarsi sull’hotel di famiglia.

Ebbene, sarà proprio in queste circostanze che Saalfeld verrà a conoscenza di un’incredibile opportunità: l’imprenditore spagnolo Rafael Gómez (Bijan Zamani) ha messo in vendita la sua catena di hotel. E, inutile dirlo, Christoph non si farà sfuggire una simile occasione…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Rosalie scopre le intenzioni di Christoph

Come prevedibile, la notizia delle intenzioni di vendita di Gómez si diffonderà velocemente nell’ambiente alberghiero, giungendo anche all’orecchio di Werner (Dirk Galuba) e Robert (Lorenzo Patané). Quest’ultimi si dimostreranno subito interessati all’affare, ma Christoph li bloccherà in partenza, sostenendo di avere già fatto le verifiche del caso e che non si tratta di un investimento vantaggioso. Un evento inaspettato, però, cambierà le carte in tavola…

Dopo aver ricevuto un’offerta da Christoph, Gómez deciderà infatti di valutare di persona il potenziale acquirente dei suoi hotel e si presenterà a sorpresa al Fürstenhof. La sua attenzione, però, non sarà unicamente per Saalfeld…

Eh sì, perché a Bichlheim Gómez troverà anche Rosalie, da lui conosciuta alcuni anni prima in occasione di un evento, rimanendone letteralmente stregato. E così, quando se la ritroverà davanti, non esiterà a corteggiarla, pur sapendo che la donna è impegnata.

Il risultato? Nel tentativo di far colpo sulla bella Engel, Gómez finirà per rivelarle il segreto di Christoph: intende acquistare i suoi hotel senza dire nulla agli altri Saalfeld. E così Rosalie si ritroverà tra le mani una potentissima arma di ricatto nei confronti del suo ex rivale in politica…