Anticipazioni puntate italiane di Tempesta d’amore: l’amare scoperta di VANESSA

Quando una relazione diventa seria è inevitabile che si inizino a fare piani per il futuro. Non sempre, però, i piani in questione vengono condivisi da entrambi i componenti della coppia! È questo il caso di Vanessa Sonnbichler (Jeannine Gaspár) e Max Richter (Stephan Hartmann), che nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore scopriranno di avere idee molto diverse sul loro futuro…

Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda da noi in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Vanessa sospetta di essere incinta

Sono ormai lontani i tempi in cui Vanessa soffriva in silenzio a causa del suo amore apparentemente impossibile per Max. Da parecchie settimane i due sono infatti ormai diventati una coppia affiatatissima e si stanno godendo ogni istante insieme. Un evento inaspettato, però, li costringerà improvvisamente a guardare al futuro…

Tutto inizierà quando Vanessa avrà un ritardo ed inizierà a sospettare di poter essere incinta. Terrorizzata all’idea che Max possa reagire male di fronte ad una paternità non programmata, la ragazza deciderà inizialmente di nascondere i suoi sospetti al compagno.

Quando però quest’ultimo inizierà a fare progetti di viaggi in giro per il mondo, la Sonnbichler prenderà il coraggio a due mani e gli confesserà di essere incinta. Come reagirà il giovane Richter?

Spoiler Tempesta d’amore, news tedesche: Max non vuole figli

Ebbene, a sorpresa Max non andrà assolutamente nel panico… anzi! Dimostrando una maturità inaspettata, il fitness trainer rassicurerà la sua amata, promettendole di essere sempre al suo fianco. Il ragazzo sarà dunque davvero pronto a diventare padre?

La realtà, purtroppo, è ben diversa da quella sperata da Vanessa. Dopo aver rassicurato la fidanzata, il giovanotto confiderà infatti a Michael (Erich Altenkopf) di essere terrorizzato all’idea di diventare padre e a poco varranno i tentativi del medico di tranquillizzarlo. Nel frattempo, invece, la Sonnbichler inizierà a sognare di diventare madre…

Il risultato? Quando il test di gravidanza escluderà che Vanessa possa essere incinta, Max si lascerà andare ad un’esultanza sfrenata, non accorgendosi che invece la compagna è invece rimasta profondamente delusa dalla notizia.

Sarà così che i due fidanzati si renderanno conto di essere su posizioni diametralmente opposte per quanto riguarda la loro visione del futuro. Una scoperta destinata a mettere in grave pericolo la loro relazione…