Anticipazioni puntate italiane di Tempesta d’amore: possibile gravidanza per VANESSA

Un vero e proprio terremoto sta per sconvolgere le vite di Vanessa Sonnbichler (Jeannine Gaspár) e Max Richter (Stephan Hartmann). Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore i due innamorati si troveranno infatti ad affrontare una situazione inaspettata che metterà a dura prova il loro rapporto… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda da noi in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: gravidanza per Vanessa?

Non si può certo dire che Vanessa abbia avuto fortuna in amore… almeno fino ad ora! Dopo due relazioni a dir poco disastrose – prima con Robert (Lorenzo Patané) e poi con Georg (Robert Herrmanns) – la bella nipote di Alfons (Sepp Schauer) ha infatti finalmente trovato la felicità al fianco di Max (Stefan Hartmann). Durerà?

Da quando sono diventati una coppia, i due ragazzi sono fino ad ora apparsi assolutamente inseparabili, nonostante le evidenti differenze caratteriali. Tra non molto, però, qualcosa di inaspettato sconvolgerà i loro equilibri di coppia…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Max scopre che Vanessa potrebbe essere incinta

Tutto inizierà quando Vanessa si renderà conto di avere un ritardo: un evento decisamente insolito per lei. Preoccupata, la ragazza confiderà dunque a Cornelia (Deborah Holle) di avere il sospetto di essere incinta… ma sarà davvero così?

Su suggerimento dell’amica, la Sonnbichler deciderà di togliersi ogni dubbio con un test di gravidanza, tenendo nel frattempo il fidanzato all’oscuro di tutto. Quando però la ragazza scoprirà che il suo amato sta organizzando un viaggio del mondo, andrà nel panico: se dovesse davvero essere incinta, Max sarebbe pronto a diventare padre?

Nonostante i tentativi di Cornelia di rassicurarla, Vanessa non potrà fare a meno di preoccuparsi e alla fine deciderà di parlare con il compagno della possibile gravidanza. Ebbene, inizialmente la reazione di Max la stupirà positivamente. La delusione, però, sarà purtroppo dietro l’angolo…

Sarà questo l’inizio di una storyline destinata a protrarsi nel tempo e mettere a dura prova la relazione tra la Sonnbichler e Richter!