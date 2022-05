Trame Un altro domani: spoiler su Carmen

Appena scoprirà che il padre Francisco (Sebastián Haro) ha una relazione extraconiugale con la sua socia Patricia Godoy (Silvia Acosta), Carmen Villanueva (Amparo Piñero) – protagonista della nuova telenovela Un Altro Domani – verrà presa da un unico pensiero: lasciare l’Africa il prima possibile. Tuttavia, qualche ora dopo, la ragazza cambierà idea per via di una “proposta allettante”…

Leggi anche: Don Matteo 13, anticipazioni nona puntata di martedì 24 maggio 2022 | Fiction

Un Altro Domani, trame: Carmen arriva in Africa

Se avete letto i nostri post dedicati alle anticipazioni, sapete che la nuova soap Mediaset sarà ambientata sia ai giorni nostri e sia negli anni ’50. In quest’ultimo periodo storico, i telespettatori avranno quindi modo di conoscere Carmen, una giovane di circa vent’anni che arriverà nella colonia spagnola della Guinea con l’intento di trattenersi lì per una settimana, al fine di fare visita al papà Francisco che non vede da diversi anni.

Fin da subito, la Villanueva non condividerà però le regole del posto: ad esempio non capirà per quale ragione i bianchi non possano parlare con gli schiavi neri e, come se non bastasse, proverà una sorta di attrazione per Kiros Nsue (Iván Mendes), un dipendente di colore del padre.

Sempre affiancata dalla tata Agustina (Mar Vidal), Carmen finirà tra l’altro per mettersi in evidenza alla sua presentazione nella società della colonia, impedendo ad un importante uomo d’affari di schiaffeggiare una schiava. Un gesto “audace” che non piacerà per niente a Francisco…

Un Altro Domani, news: Carmen scopre che Francisco ha una relazione con Patricia

Tra padre e figlia si verrà a creare dunque una profonda frattura, che peggiorerà quando l’uomo esigerà che Carmen smetta di comportarsi come una ragazzina viziata e si adegui al modo di vivere della colonia, dato che dovrà trattenersi lì soltanto per un paio di giorni.

Dopo essersi arrabbiata a dismisura con Francisco, Carmen verrà spronata da Agustina a fare pace con lui ma, quando andrà nel suo ufficio per sotterrare l’ascia di guerra, lo troverà tra le braccia di Patricia, scoprendo così che tradisce da tanti anni la madre ancora residente in Spagna!

Disgustata, Carmen farà subito i bagagli annunciando che intende tornare a casa il giorno successivo, ma un dialogo cuore a cuore col padre le farà cambiare radicalmente idea…

Un Altro Domani, spoiler: Carmen felice della proposta del padre

Eh sì: il padre le confesserà che la madre era al corrente della relazione perché hanno deciso di separarsi quando lui è partito per l’Africa, nascondendo però ai loro figli lo scomodo particolare. A quel punto, Carmen si metterà nei panni di Francisco e comprenderà che i suoi genitori non hanno messo al corrente né lei e né i suoi fratelli della crisi per non esporli alle critiche della società, visto che a quel tempo il divorzio non era minimamente contemplato.

Nel corso della conversazione, che avverrà in maniera del tutto serena e con un abbraccio per sancire la pace, Francisco chiederà poi a Carmen di trattenersi in Guinea a tempo indeterminato per consentirgli di insegnarle i trucchi del mestiere e lavorare fianco a fianco con lui nella fabbrica che gestisce. Una proposta che riempirà di gioia la Villanueva, anche se dovrà accettare di rispettare Patricia per restare lì insieme al suo papà.

E in tal senso vi consigliamo proprio di fare attenzione alla reazione di Patricia, visto che non sarà per niente contenta della richiesta che Francisco avrà fatto a Carmen…