Trame Un altro domani: anticipazioni su Julia e Sergio

Nonostante le nozze mancate per sua stessa decisione, Julia Infante (Laura Ledesma) non riuscirà a spezzare il legame con l’ex fidanzato Sergio Cuevas (Miguel Brocca) nelle primissime puntate di Un Altro Domani. Non a caso, la ragazza finirà per fare nuovamente l’amore con l’uomo, innescando la gelosia di Tirso Noguera (Oliver Ruano)…

Un Altro Domani, news: ecco perché Julia non sposerà Sergio!

Le anticipazioni segnalano che tutto partirà quando Julia scoprirà di essere figlia del misterioso Carlos Cruz e non di Oscar (Manuel Regueiro), il marito della madre Diana (Cristina de Inza). Anche se mancheranno soltanto pochissimi giorni al matrimonio con Sergio, la Infanti andrà nel paese del padre biologico e, dopo aver trovato un manoscritto della nonna Carmen Villanueva (Amparo Piñero), stringerà amicizia sia con Elena Prieto (Aida de la Cruz), sia con Tirso, proprietario dell’albergo del luogo.

Col trascorrere delle giornate, Julia rifletterà dunque sul suo rapporto con Sergio, che aveva addirittura deciso di trasferirsi in Canada con lei dopo il sì senza chiederle il consenso, e capirà che non vuole più sposarlo, comunicandogli l’infausta notizia il giorno del lieto evento per telefono (quando l’uomo sarà già in chiesa con tutti gli invitati)!

Un Altro Domani, trame: Sergio sparisce nel nulla!

Cosa succederà dopo? Se avete letto i nostri post precedenti, sapete sicuramente già che, al termine di uno scontro piuttosto acceso con Julia, Sergio farà perdere le sue tracce. Tuttavia, dopo giorni di svariate ricerche che provocheranno nella Infante dei grandi sensi di colpa, Cuevas verrà ritrovato smarrito all’interno del bosco del paese. A rintracciarlo sarà Tirso, che si offrirà di ospitarlo per una notte nel suo albergo quando rifiuterà di stare a casa della sua ex.

Per via del grosso spavento preso, Julia ripenserà dunque alle sue ultime azioni e, dato che vorrà farsi perdonare, andrà da Sergio in cerca di un chiarimento. I due ex ripercorreranno così gli alti e bassi della loro storia d’amore, capendo che ad un certo punto si sono persi e non erano più capaci di ridere, scherzare e sognare insieme. Nel giro di qualche tempo, l’atmosfera si farà quindi sempre più complice e, oltre a scambiarsi un bacio appassionato, Julia e Sergio faranno l’amore e passeranno la notte insieme…

Un Altro Domani, spoiler: Tirso è geloso di Julia?

L’unione ritrovata dalla coppietta farà però storcere il naso ad una persona: nel corso di un dialogo con Elena, Tirso darà infatti l’impressione di essere infastidito dal riavvicinamento tra Sergio e Julia, ma farà fatica ad ammetterlo a se stesso quando l’amica glielo chiederà apertamente. La gelosia del locandiere emergerà però sempre di più in seguito ad un’iniziativa improvvisa dei due “piccioncini” che lo metterà davvero alla prova. Di che cosa si tratterà?