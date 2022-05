Trame Un altro domani: anticipazioni su SERGIO CUEVAS

Nelle primissime puntate di Un Altro Domani, la protagonista Julia Infante (Laura Ledesma) si troverà ad affrontare una spinosa situazione, visto che deciderà di lasciare il fidanzato Sergio Cuevas (Miguel Brocca) il giorno delle loro nozze. Tale decisione, però, le farà prendere un grosso spavento, dato che l’uomo sparirà nel nulla e smetterà di dare notizie di sé…

Un Altro Domani, news: Julia scopre di avere un “altro” papà

Se avete seguito i nostri post dedicati alle anticipazioni sapete già che la telenovela sarà ambientata in due epoche temporali distinte: da un lato ci sarà Carmen Villanueva (Amparo Piñero), la nonna di Julia che vivrà nella Guinea del 1950, dall’altro la Infante che invece sarà una trentenne dei giorni nostri, in procinto di sposare il fidanzato storico Sergio (che ha conosciuto alle scuole medie quando aveva soltanto undici anni).

Già pressata dai preparativi del matrimonio e dalle interferenze della madre Diana (Cristina de Inza), Julia si sentirà dire dal futuro marito che, in seguito al sì, si trasferiranno in Canada. A quel punto la donna deciderà di prendersi del tempo per sé passando del tempo nel paese natale del padre Carlos Cruz, che le avrà comunicato tramite lettera del loro legame (peraltro questa sarà una notizia shock, dato che Julia avrà sempre creduto di essere figlia di Oscar Infante, l’uomo che l’ha cresciuta).

Un Altro Domani, news: Julia lascia Carlos il giorno del matrimonio!

Appena arriverà nel paesello per prendere possesso della casa che Carlos le ha lasciato in eredità, Julia troverà il diario della nonna Carmen e stringerà amicizia con Elena Prieto (Aida de la Cruz); inoltre, la fanciulla instaurerà un rapporto abbastanza conflittuale con Tirso Noguera (Oliver Ruano), il gestore della pensione del luogo. Col trascorrere dei giorni, Julia si interrogherà a fondo sulla sua vita e, quando ormai mancheranno due ore alle nozze, deciderà di telefonare a Sergio per comunicargli che non intende più sposarlo!

La decisione della Infante non troverà il parere favorevole di mamma Diana, che insisterà fino all’ultimo affinché cambi idea. Intanto Sergio – che dovrà affrontare la vergogna di essere stato lasciato con tutti gli invitati già in chiesa – cercherà immediatamente un confronto con Julia, al termine del quale, con un tono di voce abbastanza triste, le dirà che non rappresenterà più un problema per lei!

Un Altro Domani, spoiler: Sergio sparisce nel nulla!

La tensione sarà quindi destinata ad aumentare quando Sergio farà perdere le tracce di sé. Nello specifico, Julia si spaventerà tantissimo quando l’auto del suo ex verrà ritrovata nei pressi del bosco del paese, tant’è che temerà che l’uomo abbia deciso di farla finita. Trascorse le classiche 24 ore, la ragazza informerà anche la polizia della sparizione di Cuevas, che sembrerà davvero sparito nel nulla. Julia inizierà quindi a sentirsi in difetto per aver troncato la relazione, anche se Tirso cercherà di farle capire che ha fatto bene a non sposare un uomo con cui, presto o tardi, avrebbe dovuto affrontare una grossa crisi per tutte le sue incertezze.

Comunque sia, fortunatamente, Julia potrà tirare un sospiro di sollievo visto che, dopo due giorni, sarà proprio Tirso a ritrovare Sergio, che si era perso nel bosco (restando fortunatamente illeso). Resta dunque da capire se i sensi di colpa faranno sì che la donna possa rivedere la sua decisione di troncare con Sergio…