Trame Un posto al sole: anticipazioni su Rossella e Virginia

Nelle prossime puntate di Un posto al sole, la situazione di Rossella (Giorgia Gianetiempo) apparirà sempre più preoccupante: la giovane dottoressa è stata improvvisamente lasciata da Riccardo (Mauro Racanati), sul quale aveva investito emotivamente davvero tanto nonostante le difficoltà emerse sin da subito. Cosa succederà in futuro?

La nostra protagonista, ovviamente, ignora che dietro l’abbandono di Crovi ci sia un momento intimo tra quest’ultimo e la sua ex Virginia Rinaldi (Desirée Noferini), dunque non si dà pace per quello che è accaduto e fatica a voltare pagina. Occhio, perché le sue difficoltà porteranno presto ad un vero e proprio crollo dalle conseguenze potenzialmente pericolose…

Un posto al sole, spoiler: Rossella e Virginia gestiranno insieme una situazione difficile

In particolare, le anticipazioni dei prossimi episodi ci parlano di un duro scontro tra Rossella e Virginia, che provocherà persino un aspro rimprovero da parte di Ornella (Marina Giulia Cavalli). Tutto ciò condurrà a una svolta molto delicata, perché una Rossella sempre meno concentrata arriverà a mettere a rischio la vita di un paziente (sia pure non volendo, ovviamente).

L’errore sul lavoro produrrà nella ragazza dei grossi sensi di colpa, uniti a una certa confusione che scaturirà dal vedere un inaspettato e strano riavvicinamento tra i suoi genitori. Eppure, in questo quadro così complicato, si inserirà tra poco tempo una novità abbastanza inattesa…

Eh sì. Nonostante le tensioni che continueranno ad esserci tra di loro in ospedale, a un certo punto Virginia e Rossella si troveranno a dover gestire insieme una situazione ai limiti del pericoloso. Non è detto che ciò le renda automaticamente “amiche”, ma quel che succederà aprirà comunque un canale di comunicazione tra le due donne, che solitamente vediamo su fronti totalmente opposti.

Rossella e Virginia si conosceranno meglio, quindi? Per saperlo, non perdete i prossimi episodi di Upas!