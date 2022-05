Trame Una vita: anticipazioni sull’attentato ad Acacias a cui assisteremo presto

Fino a dove saranno capaci di spingersi gli alleati segreti Aurelio Quesada (Carlos de Austria) e Genoveva Salmeron (Clara Garrido) pur di arrivare ai loro loschi fini? La risposta arriverà a cavallo tra le puntate 1402 e 1403 di Una Vita, occasione in cui il quartiere di Acacias verrà sconvolto da un attentato anarchico che cambierà per sempre gli equilibri della soap iberica…

Leggi anche: Una Vita anticipazioni: FELIPE viene arrestato ma NATALIA…

Una Vita, trame: Aurelio scopre che Soledad è un’anarchica

Le anticipazioni segnalano che la storyline inizierà quando Soledad Lopez (Silvia Marty) dovrà fuggire poiché Marcos Bacigalupe (Marcial Alvarez) avrà ormai scoperto che è stata lei ad uccidere l’amata moglie Felicia Pasamar (Susana Soleto). Visto che sarà stato Aurelio a garantirle un rifugio, l’uomo si insospettirà quando capirà che Soledad, durante la fuga, avrà con sé dell’esplosivo: dato che lei si rifiuterà di dargli una spiegazione, il Quesada frugherà tra le sue cose e troverà una foto di Fausto Salazar (Aitor Campo).

Ovviamente, l’astuto Quesada non impiegherà tanto tempo a riunire i tasselli del puzzle ed andrà in carcere da Fausto, che gli rivelerà che il suo movimento anarchico sta organizzando un attentato per colpire Antonito Palacios (Alvaro Quintana), in procinto di essere eletto ministro del partito conservatore. Da lì prenderà il via una trama a dir poco tensiva…

Una Vita, spoiler: Genoveva e Aurelio approfittano dell’attentato imminente…

Eh sì: oltre a rinchiudere Soledad in un posto segreto, dal quale potrà uscire soltanto quando Salazar darà ordine di compiere l’attentato, Aurelio metterà al corrente Genoveva di quello che starà per succedere. Invece di spaventarsi del rischio imminente, la Salmeron darà nuovamente prova della sua cattiveria e consiglierà al Quesada di aiutare gli anarchici perché, in tale modo, potranno sbarazzarsi di tutti i loro nemici, Antonito compreso.

Come se non bastasse, vista la recente morte di Marcos per mano di Natalia (Astrid Janer), uno degli obiettivi dei due cattivoni sarà la giovane Anabel (Olga Haenke), che Aurelio dovrà uccidere (dato che ormai l’avrà già sposata) per entrare in possesso di tutto il patrimonio dei Bacigalupe. Insomma, anche stavolta il Quesada e la Salmeron non si faranno alcuno scrupolo di coscienza!

Una Vita, news: esplode la bomba ad Acacias e…

E così, in una giornata come tante altre, Soledad ed un altro uomo di Salazar andranno ad Acacias, ovviamente vestiti in modo da non farsi beccare, e posizioneranno un potente ordigno esplosivo all’interno di un cesto di vivande. Appena la bomba esploderà, possiamo già anticiparvi che il viceparroco don Hilario (Nicolas Degliantoni) morirà sul colpo, ma tra i più gravi ci saranno anche Antonito e Carmen (Maria Blanco), cosa che farà sprofondare nella disperazione più totale Lolita (Rebeca Alemany) e Ramon (Juanma Navas).

Tuttavia, in quei precisi istanti bisognerà fare attenzione anche ad Anabel che, in chiesa per preparare i funerali di Marcos, si precipiterà dal marito Aurelio in cerca di protezione. La ragazza andrà però incontro ad una “mortale” sorpresa, di cui presto parleremo…