Trame Una vita: spoiler su Aurelio Quesada

Luis Mañas (Félix Herzog), uno strano “agente immobiliare”, comincerà a vagare per le attività commerciali di Acacias nelle prossime puntate italiane di Una Vita. Tuttavia, la presenza dell’uomo sarà collegata al cattivissimo Aurelio Quesada (Carlos de Austria), che avrà in mente un piano ben preciso per andare ovviamente contro i suoi vicini…

Una Vita, news: Luis vuole comprare la pensione e il ristorante

Le anticipazioni segnalano che tutto partirà nel momento in cui Mañas si presenterà alla pensione di Fabiana (Inma Perez Quiros) e Servante (David V. Muro) per chiedere loro di acquistarla per conto della sua agenzia immobiliare, ad un prezzo salatissimo. Ovviamente l’offerta non verrà accettata, ma lo “strano” personaggio si presenterà da Inma (Inma Sancho) e dal nipote Guillermo Sacristan (Julio Peña) per fare loro la stessa proposta, che anche in questo caso verrà rifiutata.

In ciascuna di queste situazioni, Luis prometterà sia a Fabiana e sia ai Sacristan che tornerà loro a fare visita, ma a cosa sarà dovuta questa sua immotivata persistenza? La risposta non tarderà ad arrivare, visto che sarà chiaro che Mañas conosce Aurelio Quesada…

Una Vita, spoiler: che cosa ha in mente Aurelio?

Eh sì: nel corso di un dialogo con Luis, Aurelio sottolineerà che ha assolutamente bisogno di acquisire la pensione e il Nuovo Secolo XX per costruire dei laboratori chimici, gli stessi che a Barcellona avevano come capo Rodrigo Lluch (Gonzalo Ramos), il vero marito della nuova vicina Valeria Cardenas (Roser Tapias) misteriosamente scomparso.

A quel punto, sarà abbastanza chiaro che Aurelio ha bisogno dei sopracitati laboratori per portare a termine alcuni esperimenti già portati avanti da Rodrigo, ragione per la quale ricorderà a Luis che deve assolutamente portare a termine ciò per cui lo sta pagando, convincendo Fabiana e i Sacristan a cedere loro i negozi. In ogni caso, ciò farà da apripista anche ad un altro strano comportamento del Quesada…

Una Vita, trame: Aurelio corteggia “pesantemente” Valeria

Puntando sul matrimonio finto di Valeria con il suo “scagnozzo” David Exposito (Aleix Rengel Meca), Aurelio farà in modo di restare a più riprese da solo con Valeria, incurante del fatto che la donna aspetta soltanto di ricongiungersi al suo amato Rodrigo, e non farà altro che corteggiarla. Ciò darà veridicità ai sospetti della moglie Genoveva (Clara Garrido), certa più che mai del fatto che il Quesada abbia messo gli occhi sulla nuova donna di Acacias.

Questa situazione spingerà la Salmeron ad indagare ancora più a fondo sul legame che unisce Valeria a Aurelio e, agendo in tal modo, la dark lady scoprirà l’esistenza di Rodrigo Lluch. Tra i due coniugi si verrà dunque a creare un nuovo conflitto, potenzialmente pericoloso, che si trascinerà fino all’ultima puntata della telenovela iberica…