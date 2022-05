Anticipazioni e trame Una vita: VALERIA e DAVID non sono realmente sposati

Nei nostri post precedenti dedicati alle anticipazioni di Una Vita vi abbiamo parlato dell’imminente ingresso, nelle future puntate italiane, di Valeria Cardenas (Roser Tapias) e David Exposito (Aleix Rengel Meca). Nel 1920, ambientazione della soap dopo il salto temporale di cinque anni, i due si presenteranno ai vicini di Acacias come marito e moglie, ma sarà tutta una finzione. Scopriamo insieme perché…

Una Vita, trame: David e Valeria un falso matrimonio felice

Tutto partirà quando Valeria, pianista di grande talento, e David, un uomo elegante che però eviterà di dire quale sia la sua professione, parteciperanno alla messa in onore di Antonito (Alvaro Quintana), Carmen (Maria Blanco) e tutte le vittime dell’attentato anarchico messo in moto da Soledad Lopez (Silvia Marty). A quel punto, sarà impossibile non notare che i due, apparentemente affiatati, hanno stretto amicizia con tutti i residenti di Acacias, in particolar modo con Bellita (Maria Gracia) e Josè Miguel (Manuel Bandera), che li inviteranno a cenare da loro in più circostanze.

Tuttavia appena resteranno da soli nella loro casa, ossia quella in cui vivevano Aurelio (Carlos de Austria) e la defunta Natalia Quesada (Astrid Janer), David e Valeria si rivolgeranno a malapena la parola, con la donna che sarà in ansia perché non avrà più notizie di Rodrigo Lluch (Gonzalo Ramos), l’uomo che davvero ama…

Una Vita, spoiler: David e Valeria non sono marito e moglie!

Eh sì: nell’istante in cui Aurelio tornerà ad Acacias dopo anni di assenza al fianco di Genoveva Salmeron (Clara Garrido), ormai diventata sua moglie, emergerà infatti che David è soltanto un uomo assoldato dal Quesada per badare a Valeria, la quale si sarà piegata alla messinscena del matrimonio con l’Exposito nella speranza di riabbracciare Rodrigo, il suo vero marito!

Attraverso una serie di dialoghi misteriosi, scritti apposta per creare curiosità nei telespettatori, sarà chiaro che Valeria si starà appoggiando ad Aurelio nella speranza di ritrovare Rodrigo, a detta del cattivone costretto a nascondersi per fuggire dagli uomini che, oltre ad avere attentato contro di lui, potrebbero decidere di fare del male anche alla Cardenas. Quest’ultima, quindi, confiderà nel fatto che il Quesada la stia proteggendo per ordine del marito, di cui avrà perso momentaneamente le tracce. Ma le cose staranno davvero così?

Una Vita, spoiler: Aurelio si sta prendendo gioco di Valeria?

In tal senso, possiamo anticiparvi che l’inganno sarà presto servito: sempre più sotto stress per la mancanza di notizie dell’amato consorte, Valeria supplicherà Aurelio di fare in modo di mandargli la sua ennesima missiva. Ovviamente, il Quesada accetterà tale incarico ma, quando ritornerà a casa, metterà la lettera ricevuta insieme a tutte le altre scritte dalla Cardenas, segno del fatto che non ne avrà mai consegnato a Rodrigo neppure una!

In realtà l’unica epistola ricevuta da Valeria per conto di Rodrigo sarà stata falsificata proprio da Aurelio, che continuerà a fare il doppio gioco e, di fronte alle domande dell’insistente Genoveva, asserirà semplicemente di aver permesso a David, un suo uomo di cui si fida ciecamente, di vivere ad Acacias insieme alla sua adorata moglie. La Salmeron però, dato la natura fedifraga del suo sposo, avrà come il sentore che Aurelio abbia messo gli occhi su Valeria e vorrà scoprire se la “coppietta felice” appena arrivata nel rione stia nascondendo qualcosa…