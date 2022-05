Trame Una vita: anticipazioni su GENOVEVA e AURELIO

Le strane attenzioni del marito Aurelio Quesada (Carlos de Austria) nei riguardi della nuova vicina Valeria Cardenas (Roser Tapias) infastidiranno parecchio Genoveva Salmeron (Clara Garrido) nelle prossime puntate italiane di Una Vita. Per scoprire che cosa nasconde, la dark lady deciderà dunque di indagare per conto proprio e la situazione si farà decisamente pericolosa…

Una Vita, news: Valeria e il falso matrimonio con David

Come abbiamo già anticipato in precedenza, queste puntate della telenovela saranno ambientate nel 1920, ossia cinque anni dopo l’attentato anarchico che rovinerà la vita di diversi abitanti di Acacias. A quel punto, i telespettatori ritroveranno tra i residenti anche Valeria, che avrà al suo fianco David Exposito (Aleix Rengel Meca), un presunto agente di borsa che ha presentato a tutti quanti come suo marito.

In realtà la donna è sposata con lo scienziato Rodrigo Lluch (Gonzalo Ramos), ossia un uomo che ha fatto perdere le sue tracce dopo essere stato aggredito nel laboratorio di Barcellona che gestiva per conto di Aurelio. Quest’ultimo quindi avrà condotto Valeria ad Acacias dandole come “protettore” David, uno dei suoi uomini, con la promessa di farle riabbracciare quanto prima l’amato Rodrigo. In base a quanto riportano le anticipazioni, le cose saranno però più complicate di così…

Una Vita, trame: Aurelio è ossessionato da Valeria!

Eh sì: ad esempio, in più di una situazione, Valeria consegnerà ad Aurelio delle lettere da recapitare a Rodrigo, che il Quesada nasconderà puntualmente in un cassetto chiuso a chiave per fare in modo che nemmeno Genoveva, all’oscuro di tutto, possa trovarle. Tuttavia, col trascorrere degli episodi, la Salmeron ricorderà che David era un uomo al servizio del consorte durante la prima guerra mondiale e ovviamente comprenderà subito che Aurelio – già macchiatosi di diversi tradimenti quando vivevano in Messico – ha messo gli occhi sulla Cardenas.

Da quell’istante, partiranno diversi scontri tra i coniugi Quesada, dato che Aurelio intimerà a Genoveva di non intromettersi nei suoi affari. La “cattivona” non se ne starà però a guardare e, approfittando di un suo momento di distrazione, riuscirà a prendergli la chiave del cassetto in cui ha nascosto tutte le lettere della Cardenas e scoprirà che lei è sposata con Rodrigo Lluch e non con David. Messo al corrente dal maggiordomo Marcelo Gaztañaga (Patxi Santamaría) di ciò che la “mogliettina” ha fatto, Aurelio si arrabbierà ancora di più e tra loro si aprirà uno scontro senza eguali…

Una Vita, spoiler: Genoveva contatta il detective Cuevas e…

Eh sì: da un lato, incurante delle proteste della sua “dolce metà”, Aurelio continuerà a comportarsi in maniera del tutto sfacciata con Valeria ed inizierà a corteggiarla mettendola decisamente in imbarazzo, dall’altro Genoveva andrà letteralmente in escandescenza quando, origliando un dialogo tra la cuoca Luzdivina (Noelia Marlò) e Marcelo, scoprirà che il marito ha regalato alla Cardenas un costosissimo pianoforte!

Nonostante l’invito di Aurelio a non intromettersi nei suoi affari per non “costringerlo” ad ucciderla, Genoveva persisterà nell’idea di scoprire che cosa stia nascondendo il Quesada e deciderà di contattare il losco detective Cuevas per chiedergli di indagare sia su David e sia su Rodrigo Lluch. Dopo ciò, la Salmeron si preparerà ad affrontare la povera Valeria, ma in che modo?