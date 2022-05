Trame Una vita: anticipazioni su Ignacio Quiroga

Nelle puntate di Una Vita ambientate nel 1920, ossia cinque anni dopo l’attentato anarchico che devasterà la vita degli abitanti del quartiere, i telespettatori si troveranno di fronte ad una Alodia Exposito (Abril Montilla) molto cambiata: dopo essere diventata a tutti gli effetti una borghese per via del matrimonio con Ignacio Quiroga (Marco Caceres), che nel frattempo avrà preso la laurea in medicina, la ragazza si monterà la testa e, oltre a ripetere in continuazione che è moglie di un medico rispettato, guarderà tutti dall’alto in basso. Tuttavia, il rapporto coniugale tra i Quiroga non sarà per niente rose e fiori…

Una Vita, trame: Alodia e il bambino perduto…

Nei nostri precedenti post dedicati alle anticipazioni, abbiamo già segnalato che Alodia perderà il bambino che, nelle attuali puntate italiane, sta aspettando da Ignacio. Una vera e propria tragedia, se si considererà il fatto che la Exposito, proprio per via dell’aborto, sarà rimasta sterile, ritrovandosi a rinunciare al fatto di poter diventare madre.

Fatto sta che, proprio per via di questo dolore, Alodia darà sfoggio di un atteggiamento alquanto frivolo: non rivolgerà più la parola né a Fabiana (Inma Perez Quiros) e né a Casilda (Marita Zafra), perché a suo dire non è bene per una signora fare amicizia con le domestiche, inoltre instaurerà un rapporto abbastanza conflittuale con Maruxiña (Isabel Garrido), la nuova domestica di Josè Miguel (Manuel Bandera) e Bellita (Maria Gracia). Insomma, il pubblico dovrà dimenticarsi della buona e mite Alodia, per abituarsi ad una donna arricchita e viziata!

Una Vita, news: Ignacio sta sempre fuori casa!

In ogni caso, sarà abbastanza chiaro col trascorrere degli episodi che il rapporto tra Ignacio e Alodia è tutt’altro che idilliaco: il primo passerà infatti tantissimo tempo fuori casa per presunti impegni in ospedale dell’ultimo minuto, mentre Alodia – ospite come il consorte dai Dominguez finché il loro “sontuoso” appartamento non sarà terminato – cercherà qualsiasi tipo di hobby pur di intrattenersi, compreso prendere lezioni di piano e di solfeggio dalla nuova vicina Valeria Cardenas (Roser Tapias); quest’ultima, ad un certo punto, dovrà far comprendere ad Alodia che è il caso di smetterla perché sarà stonatissima e per niente portata per la musica!

Comunque sia, non sarà difficile capire che l’ex domestica si comporta in quel modo soltanto per ricevere più attenzioni da parte di Ignacio, il quale in più di un’occasione le darà buca all’ultimo minuto per delle “emergenze lavorative” che finiranno per insospettire persino Josè Miguel…

Una Vita, spoiler: Josè Miguel capisce che Ignacio ha un’amante!

Eh sì: un giorno Josè Miguel si farà coraggio e dirà al nipote acquisito di aver compreso che passa tanto tempo lontano da Acacias per far visita ad una sua amante. Quando il Quiroga non cercherà nemmeno di difendersi, il Dominguez Senior avrà quindi conferma dei suoi sospetti ed inviterà Ignacio a pensare bene a ciò che fa, dato che prima o poi anche qualcun altro potrebbe venirne a conoscenza. Ma il dottorino darà ascolto alle parole dello zio oppure persisterà con la sua liaison extraconiugale?