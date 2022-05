Trame Una vita: anticipazioni su Liberto Mendez

Nelle puntate italiane di Una Vita ambientate nel 1920, ossia cinque anni dopo l’attentato ad Acacias che rovinerà l’esistenza di diversi abitanti del quartiere, i telespettatori scopriranno che Rosina Rubio (Sandra Marchena) e il marito Liberto Mendez (Jorge Pobes) sono ad un passo dalla bancarotta. I due avranno infatti perso quasi tutti i loro averi a causa di un investimento sbagliato in borsa, motivo per cui dovranno ingegnarsi per guadagnare un po’ di denaro. Non a caso, Liberto darà delle ripetizioni private ad un nuovo personaggio…

Una Vita, news: Guillermo e gli studi di algebra!

In base a ciò che dicono le anticipazioni, Liberto si troverà ad interagire parecchio con Guillermo Sacristan (Julio Peña), il nipote di Inma (Inma Sancho), la proprietaria del Nuovo Secolo XX. Oltre ad aiutare la nonna nelle faccende legate al ristorante, il giovane è uno studente di meccanica e, proprio per tale ragione, comincerà ad avere dei problemi con l’algebra, una materia necessaria per poter prendere la qualifica.

Nel corso di una chiacchierata, Liberto apprenderà delle difficoltà di Guillermo in tal senso e si offrirà volontario per dargli ripetizioni, puntando sul fatto che quando aveva la sua età studiava economia. Tuttavia, tale iniziativa non piacerà inizialmente né a Rosina e né alla sorella Hortensia (Amaia Lizarralde), le quali temeranno che i vicini possano intuire la loro crisi economica se Liberto si improvviserà professore in cambio di denaro.

Una Vita, spoiler: Guillermo fa di tutto pur di parlare con Azucena

Da un lato Liberto se ne infischierà delle rimostranze della moglie e della cognata ad andrà dritto per la sua strada, dall’altro sarà chiaro che Guillermo accetterà di buon grado l’aiuto del vicino anche per stare più tempo possibile con Azucena (Judith Fernandez), la figlia di Hortensia di cui si è profondamente innamorato.

Anche se la ragazza chiarirà fin da subito che non vuole avere nulla di sentimentale con lui (essendo appena stata lasciata tramite missiva dal suo fidanzato), Guillermo continuerà a sperare in una “rivoluzione” nel loro rapporto, tant’è che comincerà a leggere libri di poesia – ossia i preferiti di Azucena – e spierà in gran segreto le sue lezioni di ballo. Insomma, Sacristan sarà cotto della ragazza e la cosa non passerà inosservata nemmeno a Liberto (che farà finta di non accorgersi di nulla).

Una Vita, trame: Azucena e Guillermo sarà amore?

In ogni caso, come in ogni storia d’amore che si rispetti, l’eventuale liaison tra i due fanciulli avrà presto dei “pericolosi” detrattori: se nonna Inma darà al nipote il suo benestare per l’ipotetica frequentazione con Azucena, Hortensia non sarà del suo stesso parere perché riterrà che la figlia debba “puntare più in alto” di un semplice cameriere.

Comunque sia, anche un altro personaggio – di cui non vi abbiamo ancora parlato nei nostri post precedenti – non vedrà affatto di buon occhio l’avvicinamento tra Guillermo e Azucena e non mancherà di palesarlo. Di chi si tratterà?