Trame Una vita: anticipazioni su Lolita e Marina

Una visita inaspettata sarà di estremo aiuto a Lolita (Rebeca Alemany) nelle prossime puntate italiane della telenovela Una Vita. A cinque anni dalla morte del marito Antonito (Alvaro Quintana), che avverrà nel corso dell’attentato anarchico che sconvolgerà la vita degli abitanti di Acacias, la bottegaia riceverà la visita di Marina (Rosanna Espinós), una donna che in quel funesto giorno ha perso la figlia Maria José ed il nipotino Alejandro. Tra loro si verrà a creare un legame di amicizia che sarà importante per con il proseguire della narrazione…

Leggi anche: Una Vita anticipazioni: FELIPE viene derubato! Ecco da chi

Una Vita, news: Lolita in contrasto con Ramon

Già sapete che, nonostante i tanti anni passati dalla tragedia, Ramon Palacios (Junma Navas) non sarà ancora riuscito a superare il fatto che Antonito e la moglie Carmen (Maria Blanco) siano morti a causa della vile azione degli anarchici. Proprio per questo, l’anziano uomo reagirà male quando Lolita darà il suo benestare affinché venga intitolata a suo marito la piazza di fronte al Nuovo Secolo XX.

In preda alla collera, Ramon si trasferirà momentaneamente da Felipe Alvarez Hermoso (Marc Parejo), ma ciò non intimorirà Lolita, certa più che mai del fatto che il suo amato marito Antonito, che stava per diventare ministro poco prima di essere ucciso, meriti un omaggio indelebile in suo onore.

Una Vita, spoiler: Marina dà il suo appoggio a Lolita

Tutto questo, dunque, a quali risvolti porterà? Quando gli scontri con Ramon saranno all’ordine del giorno, Fabiana (Inma Perez Quiros) cercherà di essere di aiuto a Lolita e si metterà in contatto con Marina, componente di una sorta di “gruppo di ascolto” fondato proprio per dare supporto a chi ha perso qualcuno dei suoi cari nel giorno del maledetto attentato di cinque anni prima.

Grazie ad un dialogo che avverrà tra le due donne, emergerà dunque che Maria José e Alejandro, la figlia e il nipote di Marina venuti a mancare, si erano recati proprio nella bottega di Lolita qualche secondo prima dell’esplosione dell’ordigno piazzato da Soledad (Silvia Marty) per conto di Fausto Salazar (Aitor Campo). Ciò permetterà di capire che Alejandro era lo stesso bambino che ha cercato di soccorrere persino Felipe, ammalatosi poi di crisi d’ansia dopo aver visto la morte e la devastazione avvenuta nel quartiere…

Una Vita, trame: Lolita e Marina preparano insieme l’omaggio

Comunque sia, oltre ad invitarla a far parte del “gruppo di ascolto”, Marina darà a Lolita il suo appoggio per gli ultimi preparativi per l’omaggio ad Antonito, previsto per quattro giorni dopo. In ogni caso, quella che sarà a tutti gli effetti una “new entry secondaria” porterà i telespettatori a conoscere altri due personaggi che saranno di vitale importanza per il grande finale di due volti storici della telenovela. Di chi si tratterà?