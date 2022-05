Trame Una vita: anticipazioni su Pascual (Octavi Pujades)

Nel corso dell’ultima stagione di Una Vita, che prenderà il via su Canale 5 la prossima settimana, i telespettatori avranno modo di conoscere anche Pascual Sacristan (Octavi Pujades), padre del giovane Guillermo (Julio Pena) e al tempo stesso figlio di Inma Tordera (Inma Sancho), la nuova proprietaria del Nuovo Secolo XX. Fin dal suo primo ingresso, l’uomo darà però sfoggio di un atteggiamento abbastanza schivo…

Leggi anche: Una vita, anticipazioni 29 maggio: matrimonio ad Acacias (ma si prepara la dinamite!)

Una Vita, trame: Inma e Guillermo parlano di Pascual

Le anticipazioni segnalano che Inma e Guillermo arriveranno inizialmente da soli a calle Acacias. Tuttavia, grazie ai discorsi dei due, sarà chiaro che Pascual ha fatto perdere le tracce di sé all’improvviso (per via di una non specificata sciagura che gli è accaduta) senza comunicare né alla madre e né al figlio se e quando sarebbe tornato.

Da un lato sarà chiaro che Guillermo sarà abbastanza contrariato per l’allontanamento operato dal padre, mentre Inma tenderà a giustificare il consanguineo asserendo che è stato abbastanza sfortunato nella vita. Insomma. sarà evidente che il Sacristan Senior ha sofferto, ma di cosa non si sa perché per il momento non verrà rivelato.

Una Vita, news: Pascual arriva ad Acacias e…

La storyline comincerà quindi a prendere forma quando Pascual si presenterà all’improvviso al Nuovo Secolo XX, precisando a mamma Inma che starà lì finché non si sentirà pronto a ritornare a gestire i suoi vecchi affari, che consistono nello specifico nella gestione di un vasto territorio di aranci e negli affitti di diversi appartamenti.

Comunque sia, Pascual sarà abbastanza freddo nei confronti della donna e di Guillermo, al quale si limiterà a chiedere se stia portando avanti (come gli ha ordinato di fare) gli studi in meccanica, al fine di costruirsi un futuro più prospero rispetto al suo. Tale controverso comportamento si ripercuoterà anche sui residenti del quartiere, dato che l’ultimo arrivato non darà loro confidenza e si vedrà affibbiato in tempi record la nomea di “antipatico”.

Una Vita, spoiler: l’amicizia tra Guillermo e Azucena ostacolata da Pascual

Comunque sia, bisognerà fare attenzione alle mosse di Pascual nel momento in cui noterà che il figlio si è invaghito di Azucena (Judith Fernandez), figlia di Hortensia (Amaia Lizarralde) e nipote di Rosina (Sandra Marchena). Dato che riterrà che il ragazzo debba concentrarsi esclusivamente sui suoi studi senza lasciarsi prendere da altre distrazioni, Pascual scoraggerà dai primi istanti l’amicizia tra Azucena e Guillermo, specificando a quest’ultimo che avrà tempo in futuro per le donne (anche se non mancherà di sottolineare che portano soltanto fraintendimenti e dispiaceri).

A quel punto, Inma inviterà Pascual ad essere più conciliante con Guillermo, dato che è un ragazzo con la testa sulle spalle che lavora e si concentra a dovere sugli studi, ma l’uomo non vorrà sentire ragioni. Per quale motivo?