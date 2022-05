Anticipazioni Una vita: ecco Valeria Cardenas (Roser Tapias) e David Exposito (Aleix Rengel Meca)

Con l’esplosione della bomba che devasterà l’intero quartiere di Acacias, i telespettatori italiani di Una Vita si troveranno ad assistere ad un salto temporale di cinque anni. La narrazione della telenovela si sposterà dunque dal 1915 al 1920, motivo per cui verranno introdotti diversi nuovi personaggi in grado di dare nuova linfa alle storyline. I primi volti inediti che verranno presentati saranno dunque quelli dei coniugi David Exposito (Aleix Rengel Meca) e Valeria Cardenas (Roser Tapias)…

Leggi anche: Una vita, anticipazioni 5 e 6 maggio 2022: occhio a Mendez, è in pericolo!

Una Vita, trame: Valeria e David, due vicini benvoluti

Dato il salto in avanti, gli spettatori non avranno modo di assistere all’arrivo vero e proprio di Valeria e David nel quartiere; nello specifico, in base a quanto segnalato dalle anticipazioni, i due saranno infatti già piuttosto inseriti ad Acacias, dove risiederanno ormai da diversi mesi.

Da un lato la Cardenas avrà instaurato un legame d’amicizia con Lolita (Rebeca Alemany), alla quale avrà cercato di dare tutto il suo appoggio per le perdite di Antonito (Alvaro Quintana) e Carmen (Maria Blanco), dall’altro l’Exposito avrà un atteggiamento piuttosto cordiale con tutti i suoi vicini, anche se in diverse occasioni rifiuterà di dire ai curiosi Servante (David V. Muro) e Jacinto (Jona Garcia) di cosa si occupa, né tanto meno quale sia la sua professione. In effetti, nella coppia non mancherà un velo di mistero…

Una Vita, news: chi è Rodrigo?

Anche se di fronte a tutti si mostreranno affiatati, appena resteranno da soli in casa Valeria e David si rivolgeranno a malapena la parola e, come se non bastasse, la donna scriverà lettere d’amore al misterioso Rodrigo (Gonzalo Ramos) con il beneplacito di colui che, almeno in teoria, dovrebbe essere suo marito. In questa atmosfera tutt’altro che serena, David non mancherà però di sottolineare alla Cardenas che, in fondo, può anche smetterla di passare interi pomeriggi ad elaborare le sue epistole, visto che non ha nemmeno un indirizzo esatto al quale spedirle.

Insomma il ménage della coppia, che si sarà stabilita nella vecchia casa di Aurelio (Carlos de Austria) e della defunta Natalia Quesada (Astrid Janer), sarà abbastanza ambiguo e riserverà un’ulteriore sorpresa…

Una Vita, spoiler: perché Valeria è terrorizzata da Aurelio?

Eh sì: in tal senso, possiamo infatti anticiparvi che Valeria tratterrà il suo evidente nervosismo ogni volta che i vicini parleranno di Aurelio, ormai trasferitosi in Messico da diversi anni. Ma per quale ragione? Ci sarà per caso un legame tra la donna e il Quesada? Nell’attesa di scoprirlo, segnaliamo che a interpretare Valeria sarà l’attrice Roser Tapias, che nell’ultima stagione de Il Segreto è stata la ribelle e anarchica Alicia Urrutia.

Le presenze di Valeria e David non passeranno quindi inosservate, anche perché la loro “storia d’amore” caratterizzerà tutta la stagione finale di Una Vita. Al momento dell’ingresso della coppia, mancheranno infatti soltanto 80 episodi all’epilogo delle vicende ambientate ad Acacias…