Una vita e Brave and beautiful: il 2 e 3 giugno si allungano, ecco perché

2 e 3 giugno 2022: versioni allungate di Una vita e Brave and beautiful

Dedichiamo ancora una volta un post alla programmazione di Una vita, la soap iberica che in patria è terminata già nel 2021 e che su Canale 5 è ormai arrivata a proporci l’inizio della sua fase finale. C’è da dire che ultimamente la programmazione italiana della telenovela corre a grandi passi e quindi, anche se non è ancora imminente, si avvicina sempre di più il momento in cui dovremo salutare per sempre i protagonisti di Acacias 38.

Veniamo alla notizia. Per ora stiamo assistendo a lunghe puntate di Una vita nel weekend, ma la prossima settimana tale “allungamento” si manifesterà anche in alcune puntate infrasettimanali. Vediamo insieme perché.

Una vita e Brave and beautiful: la programmazione speciale del 2 e 3 giugno

Quest’anno Uomini e donne avrà la sua ultima puntata nel centro della settimana (precisamente mercoledì 1° giugno), ma il programma che andrà a sostituirlo per l’estate (la nuova soap Un altro domani) partirà lunedì 6 giugno. Questo vuol dire che si andrà a creare un “buco” nelle giornate di giovedì 2 e venerdì 3 giugno e tale spazio sarà occupato proprio da Una vita, con degli episodi che dureranno dalle 14,10 alle 15,50 e che saranno seguiti (un po’ in anticipo rispetto al solito) dal consueto appuntamento con L’isola dei famosi.

Non finisce qui, perché l’effetto di questa variazione avrà una conseguenza pure su Brave and beautiful. Anche la fiction turca, infatti, avrà una durata maggiore il 2 e 3 giugno: inizierà intorno alle 16,00 per concludersi alle 17,25. Vi ricordiamo infine che, da lunedì 6 giugno, avrà inizio la programmazione estiva del pomeriggio di Canale 5, di cui vi parleremo prestissimo e che – come già detto – comprenderà anche la novità Un altro domani.