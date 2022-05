Una vita si allunga anche la domenica (e non solo il sabato) dal 22 maggio

Una vita: novità nella programmazione del weekend

Arrivano novità nella programmazione di Una vita su Canale 5. La conclusione del programma Scene da un matrimonio (con Anna Tatangelo) ha infatti creato uno spazio la domenica pomeriggio nel palinsesto della rete ammiraglia Mediaset e, almeno per ora, pare proprio che tale spazio sarà occupato dalle vicende di Acacias 38.

Già da domenica 22 maggio, dunque, troveremo Beautiful alle 14,00 e subito dopo inizierà una megapuntata di Una vita che durerà fino alle 16,30, orario in cui ritroveremo le consuete repliche domenicali di Verissimo.

Una vita: la programmazione dal lunedì alla domenica, dettagli

Quindi, riepilogando la collocazione della telenovela nei vari giorni della settimana, Una vita continua ad andare in onda dal lunedì al venerdì alle 14,10 fino alle 14,45 (sarà così anche in estate). Nelle prossime settimane, inoltre, la soap sarà con noi il sabato dalle 14,40 fino alle 16,30 e la domenica dalle 14,20 fino alle 16,30.

Al momento non è chiaro quanto durerà questa “extended version” del fine settimana. A tal proposito, i listini Publitalia per l’estate 2022 riportano un film alla domenica pomeriggio dopo Beautiful e quindi in teoria il puntatone del giorno di festa dovrebbe esserci solo per un po’. Sarà davvero così o alla fine Mediaset continuerà con questo tipo di programmazione anche nel periodo più caldo dell’anno?

Ovviamente vi terremo aggiornati. Sta di fatto che siamo praticamente all’ultima stagione delle avventure di Acacias (che nel 2021 si sono concluse in Spagna) e quindi, per forza di cose, più puntate ci vengono proposte a livello settimanale… e meno la trasmissione durerà!