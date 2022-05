News Uomini e donne: anticipazioni su Alessandro Vicinanza

Prossimamente, a Uomini e Donne, Alessandro Vicinanza aggiornerà il pubblico riguardo la sua breve frequentazione con Melissa, dama del trono over che ha inizialmente manifestato uno spiccato interesse per il cavaliere salernitano… salvo poi tornare clamorosamente sui propri passi!

La donna infatti, benché attratta fisicamente da Alessandro, deciderà di chiudere anzitempo la conoscenza per concentrarsi piuttosto suLuca, un collega di parterre con il quale la donna preferirà interfacciarsi per via della giovane età e di un feeling caratteriale che evidentemente non ha trovato con il Vicinanza.

Spoiler trono over Uomini e donne: nuove corteggiatrici per Alessandro

Delusione dunque per Alessandro, da tempo presenza fissa nel salotto del talk show dei sentimenti di Canale 5, dove è arrivato in cerca della sua anima gemella. Per il Vicinanza però le pretendenti non mancheranno di certo e, nelle prossime settimane, scenderanno in studio nuove corteggiatrici pronte a tutto pur di assicurarsi l’amore del campano.

Occhio quindi a ciò che succederà nelle prossime puntate di Uomini e Donne, che prometteranno sorprese e cambiamenti inaspettati prima di salutare il pubblico per la meritata pausa estiva.