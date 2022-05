News Uomini e donne over: anticipazioni su Gemma Galgani

Ultime puntate di questa ventiseiesima stagione di Uomini e Donne, che a breve terminerà la messa in onda pomeridiana in vista dell’ormai imminente stagione estiva. Prima della chiusura, il talk show dei sentimenti condotto da Maria De Filippi regalerà al pubblico ancora qualche colpo di scena, che vedrà sotto la luce dei riflettori alcuni dei protagonisti più discussi del trono over.

Leggi anche: Uomini e donne anticipazioni: la scelta di Veronica Rimondi. Niente da fare per…

Dopo la scelta di Luca e Veronica infatti, il trono classico è andato definitivamente in archivio fino al prossimo settembre e questo consentirà a Gemma e compagni di aumentare il loro spazio in puntata. Occhio dunque a ciò che ruoterà proprio intorno alla dama torinese, che prossimamente riceverà un’inaspettata visita a centro studio.

Uomini e donne, trono over: per Gemma un cavaliere da Caserta

Sicura di aver ormai terminato i corteggiatori per quest’anno, la Galgani apparirà infatti incredula quando la padrona di casa le comunicherà la presenza dietro le quinte di un nuovo pretendente pronto a conoscerla. La sorpresa in questione farà molto piacere a Gemma, la quale accoglierà a braccia aperte il nuovo cavaliere, che, neanche a dirlo, non andrà tanto a genio all’opinionista Tina Cipollari.

L’uomo, proveniente da Caserta, riuscirà ad affascinare con i suoi modi e con il suo garbo Gemma, che deciderà di tenerlo nel programma per poterlo conoscere meglio. Sarà amore o si tratterà di un fuoco di paglia?