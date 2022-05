News Uomini e donne over: anticipazioni su Gemma Galgani

Nelle prossime puntate di Uomini e Donne, Gemma Galgani tornerà al centro delle scene grazie alla presenza di un nuovo cavaliere in studio che paleserà l’intenzione di intrecciare una frequentazione con la dama originaria di Torino. Per la Galgani si tratterà del primo corteggiatore dopo la fine della conoscenza con Giacomo; quest’ultimo, a dispetto delle apparenze, non ha dimostrato di essere realmente interessato alla donna, che ha così dovuto tristemente interrompere il rapporto prendendosi un nuovo periodo di pausa.

Leggi anche: Uomini e donne anticipazioni: Isabella Ricci e Fabio Mantovani si sposano!

Per Gemma però i colpi di scena non sono ancora e, come appena anticipatovi, le anticipazioni parlano di un misterioso uomo all’orizzonte pronto a conquistare la storica corteggiatrice del trono over.

Anticipazioni su Veronica Rimondi di Uomini e donne (trono classico)

Riguardo al trono di Veronica Rimondi si registrano diverse novità, in particolare per quanto riguarda il rapporto, ancora da definire, tra la donna e i suoi pretendenti. A contendersi il cuore della ventiseienne ferrarese sono infatti Matteo e Andrea, i corteggiatori che più di tutti hanno convinto la Rimondi e che appaiono attualmente in pole per restare in trasmissione fino al momento della scelta.

Con entrambi Veronica trascorrerà a breve una giornata insieme, in modo da poterli conoscere a fondo e arrivare con le idee ben chiare all’atto conclusivo della trasmissione, in programma il prossimo 27 maggio.