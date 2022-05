Nelle prossime puntate di Uomini e Donne, protagonisti a centro studio saranno ancora una volta Ida e Riccardo, i quali, dopo aver fatto scintille nella puntata di martedì, torneranno a far parlare di loro a causa di una cena che si rivelerà essere un nuovo teatro di scontri per la storica coppia (nata e finita negli studi del talk show dei sentimenti condotto da Maria De Filippi).

Tra la Platano e il Guarnieri si accenderà un diverbio e i due si lanceranno pesanti parole al vetriolo, che rischieranno di precludere non solo la possibilità di vedere un ritorno di fiamma ma anche l’amicizia che pian piano stava nascendo tra di loro.

Uomini e donne over, novità per Gemma

Spazio anche a Gemma Galgani, interessata ultimamente dal triste epilogo che ha avuto la sua storia con il cavaliere Maurizio. Un finale decisamente inaspettato dati i presupposti con cui era partita questa conoscenza, arenatasi sul più bello a causa delle remore dell’uomo, il quale non ha inteso portare la frequentazione a uno step successivo.

A breve però per la dama piemontese si paleserà in studio un nuovo corteggiatore originario della Campania, pronto a tutto pur di conquistare il cuore della donna. Nel mentre, non mancheranno i soliti battibecchi tra la Galgani e Tina Cipollari, con quest’ultima che avrà da ridire sull’atteggiamento di Gemma. Appuntamento dunque con Uomini e Donne tutti i giorni su Canale 5 a partire dalle 14.45.