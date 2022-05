News Uomini e donne, trono over: anticipazioni su Ida Platano e Riccardo Guarnieri

Attenzione alle prossime puntate di Uomini e Donne, che registreranno un nuovo inaspettato riavvicinamento tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri. I due ex fidanzati infatti non hanno mai nascosto di provare ancora una forte attrazione reciproca, benché la traumatica fine della loro relazione li spinga a evitare un ritorno di fiamma che potrebbe essere deleterio per entrambi.

Peccato però che al cuore non si comandi e così tra Ida e Riccardo non mancheranno nuove dimostrazioni d’affetto che faranno storcere il naso soprattutto all’opinionista Tina Cipollari (da sempre critica riguardo al percorso della dama bresciana nel programma), che alla Platano rinfaccerà di essere caduta nuovamente nella trappola del Guarnieri, il quale a suo dire non ha alcuna intenzione di imbastire un rapporto serio con lei.

Spoiler Uomini e donne: news su Gemma e Giacomo

Spazio anche a Gemma Galgani, che sta vivendo in questi mesi un periodo decisamente sottotono durante il quale sono stati davvero pochissimi i corteggiatori scesi in studio per lei. Tale carenza di cavalieri è stata parzialmente risolta negli ultimi giorni grazie all’arrivo di Giacomo, che si è detto entusiasta di poter frequentare la Galgani nella speranza di rubare il suo cuore.

Una conoscenza, quella tra l’uomo e la dama piemontese, iniziata sotto i migliori auspici vista la passione e soprattutto il sentimento profuso da Gemma. Sarà Giacomo l’uomo giusto? Per scoprirlo appuntamento a partire dalle 14.45 su Canale 5 per le nuove puntate di Uomini e Donne.