News Uomini e donne: anticipazioni su Alessandro

Nelle prossime puntate di Uomini e Donne, il pubblico del longevo talk show dei sentimenti di Canale 5 ritroverà a centro studio l’amato cavaliere del trono senior Alessandro. L’uomo vedrà scendere a centro studio Concetta, una nuova dama arrivata in trasmissione appositamente per lui.

Si tratta di una conoscenza che però non andrà mai in porto, visto che Alessandro si rifiuterà di conoscere Concetta e giustificherà la sua scelta asserendo di non essere affatto attratto dalla donna. Una decisione, questa, che solleverà numerose critiche da parte degli opinionisti, i quali non approveranno il comportamento del corteggiatore salentino.

Spoiler Uomini e donne, trono classico: Luca rimane con due corteggiatrici

Novità anche sul fronte giovani, con il trono classico che si avvia alla sua naturale conclusione stagionale. Mentre Veronica Rimondi, arrivata qualche settimana fa, appare ancora in alto mare ma con molte più certezze rispetto alle ultime registrazioni, Luca Salatino è in procinto di eliminare una delle tre corteggiatrici rimaste per poter iniziare finalmente l’ultimo step del proprio percorso.

Le anticipazioni parlano di una Aurora sempre più in rotta con il tronista romano, che a quanto pare potrebbe addirittura decidere di fare a meno della Colombo per concentrarsi su Lilli e Soraya. Andrà a finire davvero così?