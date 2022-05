Notizie trono over Uomini e donne: anticipazioni su Ida, Alessandro e Riccardo

Quiete dopo la tempesta per Alessandro Vicinanza, il cavaliere del trono over salito agli onori della cronaca nella seconda parte di stagione di Uomini e donne grazie alla conoscenza con Ida Platano, terminata dopo che entrambi si sono resi conto delle insormontabili diversità caratteriali che rendevano impossibile andare avanti.

Comunque sia, Alessandro – ormai diventato popolare per il pubblico del fortunato dating show di Canale 5 – ha ricevuto nei mesi successivi la visita di numerose donne pronte a conoscerlo. Attenzione dunque a quello che succederà in futuro al cavaliere originario di Salerno, per il quale arriveranno in trasmissione ben due dame con le quali lui inizierà una proficua frequentazione.

Spoiler Uomini e donne: Ida si concentra su Marco

Novità anche su Riccardo Guarnieri, un altro storico ex di Ida, che continuerà ad interfacciarsi proprio con quest’ultima per via delle manifestazioni d’affetto della Platano nei suoi confronti. Ciò verrà immediatamente stroncato dal Guarnieri, che chiuderà ogni possibilità di revival con la dama bresciana.

Ida deciderà dunque di concentrarsi esclusivamente sulla storia con Marco, il quale, dal canto suo, si dirà molto felice della frequentazione, durante la quale c’è stato anche un bacio che verrà commentato con ironia dall’opinionista Tina Cipollari.

Questo e altro nelle prossime puntate di Uomini e Donne, in onda dal lunedì al venerdì sulla rete ammiraglia Mediaset a partire dalle 14.45.