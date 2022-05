News Uomini e donne, trono over: anticipazioni su Riccardo e Ida

Prossimamente a Uomini e Donne Riccardo Guarnieri sarà protagonista di un acceso confronto a centro studio e dovrà vedersela con Ida Platano, sua ex compagna nonché nuovamente collega di parterre da ormai un paio di settimane.

La donna non sembra aver dimenticato i bei momenti al fianco del cavaliere originario di Taranto, benché quest’ultimo abbia più di una volta dichiarato di non avere intenzione di riallacciare con la dama bresciana. Sarà una decisione irremovibile? Sembra proprio di sì, visto che il Guarnieri non apparirà disposto a dare una seconda chance alla Platano (nel frattempo in una fase di stallo con il corteggiatore Marco).

Spoiler Uomini e donne: anticipazioni su Luca Salatino (trono classico)

Spazio anche al trono classico, in particolare con il percorso di Luca Salatino, ormai a un passo dalla scelta definitiva. Il ventinovenne romano nelle prossime puntate del talk show dei sentimenti condotto da Maria De Filippi approfondirà ancora di più la propria conoscenza con Lilli Pugliese, nei confronti della quale si comporterà in maniera sempre più dolce e protettiva.

Ciò provocherà la gelosia di Soraia Ceruti, messa temporaneamente da parte dal Salatino, il quale però non si farà condizionare dalle parole della donna. Questo e altro nelle prossime puntate di Uomini e Donne, in onda (ancora per qualche settimana prima della pausa estiva) dal lunedì al venerdì su Canale 5.