News Uomini e donne: anticipazioni su Riccardo Guarnieri

Nelle prossime puntate di Uomini e Donne, Riccardo Guarnieri cercherà di chiarire con Gloria la situazione riguardante lo stato della loro conoscenza. Benché i due si fossero presi una pausa nelle scorse settimane, il cavaliere originario di Taranto non aveva mai smesso di pensare alla dama e, a seguito della sfilata delle donne, aveva manifestato l’intenzione di tornare a frequentarla.

Leggi anche: Uomini e donne anticipazioni: Alessandro, niente da fare con Melissa ma…

Purtroppo però Gloria non sarà dello stesso avviso di Riccardo, dato che rifiuterà la proposta del Guarnieri essendo impegnata in un’altra proficua conoscenza con un misterioso cavaliere al quale ha dato anche un sentito bacio.

Spoiler Uomini e donne: una misteriosa dama per Bruno

Tra i senior uno degli esponenti più chiacchierati della categoria è stato senza alcun dubbio Bruno, il cavaliere originario di Roma, arrivato nel programma con l’intenzione di trovare una donna per condividere la vecchiaia. Non sono mancate le pretendenti per il corteggiatore, il quale è subito entrato nel cuore del pubblico che si è affezionato in fretta all’arzillo ottantacinquenne.

Per lui, dopo le conoscenze con Pinuccia e Lucia, si è palesata dall’esterno una misteriosa dama che ha chiesto di conoscerlo e con la quale l’uomo ha poi raccontato di essersi trovato molto bene, tanto da avere intenzione di continuare la frequentazione. Avrà trovato finalmente l’amore il simpatico Bruno?