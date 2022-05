Uomini e donne, news trono classico: anticipazioni su Luca Salatino. Ecco chi ha scelto

Nella registrazione di ieri (18 maggio) è andata in scena la penultima scelta del trono classico di Uomini e donne: dopo un percorso lungo quasi cinque mesi, Luca Salatino ha finalmente deciso con chi uscire dal programma per intrecciare una relazione lontano da occhi indiscreti.

Due le donne rimaste nel parterre femminile: Lilli Pugliese e l’italo-egiziana Soraia Ceruti, entrambe presenti fin dall’inizio dell’avventura del ventinovenne romano nel dating show dei sentimenti condotto da Maria De Filippi. Dopo l’eliminazione di Aurora Colombo infatti, le due ragazze sono tornate a giocarsi in solitaria il cuore del tronista, quanto mai indeciso riguardo alla scelta da prendere.

Uomini e donne, spoiler trono classico: Soraia è la scelta di Luca

A spuntarla, tra lo stupore degli opinionisti e del pubblico presente in studio, è stata la bella Soraia, che ha accolto incredula la volontà di Luca di intrecciare una storia insieme a lei. Tanta delusione invece per Lilli, la quale, data per favorita, si è vista invece scalzata dalla rivale (con la quale non si era mai creato un buon rapporto, complici anche le scaramucce delle ultime settimane tra le due donne).

Alla fine a trionfare è stato insomma l’amore tra Luca e Soraia, che, sotto gli occhi di un attento Matteo Ranieri (accompagnato per l’occasione dalla fidanzata Valeria Cardone), ha potuto coronare il suo sogno d’amore sotto una pioggia di petali rossi!