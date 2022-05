News Uomini e donne, trono classico: Veronica Rimondi ha scelto…

A Uomini e donne, nella serata di ieri si è concluso a sorpresa il trono di Veronica Rimondi, mettendo dunque la parola fine a questa entusiasmante stagione numero ventisei del trono classico. Un percorso, quello della ferrarese, durato poco più di due mesi, ma che ha saputo comunque regalare al pubblico numerose emozioni grazie alla spontaneità della Rimondi e all’empatia dei suoi corteggiatori.

A contendersi fino alla fine il cuore di Veronica sono stati Andrea e Matteo, i quali, dopo l’eliminazione di Federico della scorsa settimana, sono diventati i prescelti per arrivare alla tappa conclusiva del trono. Benché durato meno del solito, l’avventura della ventiseienne è stata in ogni caso ricca di momenti toccanti che hanno emozionato il pubblico a casa, affezionatosi ben presto alla ragazza emiliana.

Uomini e donne, si conclude il trono classico

Come ampiamente pronosticato, la scelta di Veronica è ricaduta su Matteo Farnea, l’affascinante e misterioso pretendente veneziano che ha subito fatto breccia nella Rimondi, rimasta folgorata dalla delicatezza e soprattutto dai modi d’altri tempi del corteggiatore veneto.

Niente da fare invece per il rivale e collega di parterre Andrea Della Cioppa, per il quale la donna ha dichiarato di provare un grande affetto che però, a malincuore, non potrà mai trasformarsi in amore.

Si conclude così questa edizione del trono classico, mentre le avventure del trono over di Uomini e Donne continueranno ad andare in onda su Canale 5 per ancora qualche settimana.