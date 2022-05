Uomini e donne over: Ida e Riccardo, niente da fare…

News Uomini e donne: anticipazioni su Ida Platano e Riccardo Guarnieri

Nelle prossime puntate di Uomini e Donne ampio spazio sarà dedicato alla dinamica che vede protagonisti due storici volti del trono over: si tratta di Ida Platano e Riccardo Guarnieri, da tempo tornati nel programma da single dopo essere stati a lungo fidanzati.

I due, dopo un lungo tira e molla fatto di lacrime e dichiarazioni d’affetto, hanno deciso di rivedersi a cena per poter discutere del loro passato e anche di un ipotetico futuro. Questa idea ha lasciato di stucco il pubblico e soprattutto gli opinionisti presenti in studio, che poco credevano in un ritorno di fiamma tra il cavaliere tarantino e la dama bresciana.

Uomini e donne, trono over: l’uscita di Ida e Riccardo non è andata bene

E infatti l’uscita di Ida e Riccardo non è stata piacevole per i due protagonisti, che una volta in studio hanno dichiarato di aver litigato per tutto il tempo e di non aver trovato alcun punto d’incontro.

Sia lei che lui hanno provato in tutti i modi a riaccendere la fiamma che si è spenta tempo fa, ma la cosa è apparsa fin da subito ai limiti dell’impossibile dati i dissidi caratteriali e in particolare la volontà di Riccardo di non scusarsi per gli errori del passato.

Così, quella che sarebbe dovuta essere una cena distesa tra amici si è trasformata in un campo di battaglia tra ex fidanzati… Per scoprire ulteriori dettagli, appuntamento tutti i pomeriggi su Canale 5 con Uomini e Donne.