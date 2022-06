Al posto tuo, film stasera in tv su Rai 1: cast e trama

Film “Al posto tuo”, il 22 giugno in prima serata su Rai 1

Stasera, mercoledì 22 giugno 2022, su Rai 1 va in onda Al posto tuo, la divertente commedia diretta da Max Croci che nel cast vede come protagonisti Luca Argentero e Stefano Fresi nei panni di due uomini agli antipodi che si scambiano le loro vite.

La trama ruota attorno ad una coppia di direttori creativi: Luca Molteni (Argentero), un affascinante architetto single e donnaiolo, e Rocco Fontana (Fresi), un tranquillo geometra non molto attraente e piuttosto in sovrappeso, felicemente sposato con Claudia da cui ha avuto tre figli. I due uomini hanno una sola cosa in comune: il ruolo di Responsabile in due distinte società prossime alla fusione. Inizia così tra i due una sfida aperta per mantenere il posto nella nuova compagnia che sta per nascere, ma l’azienda – per decidere a chi affidare l’unico posto disponibile nella nuova società – propone ai due uomini di scambiarsi le vite per qualche tempo, con conseguenze esilaranti e del tutto inaspettate.

Al posto tuo: la trama del film

Accanto ai due protagonisti, spicca un trio di attrici semplicemente perfetto: Ambra Angiolini nel ruolo di Claudia, la moglie di Rocco, Serena Rossi che interpreta Anna, una determinata e sicura femme fatale disposta a tutto per conquistare il personaggio di Luca, e infine Grazia Schiavo nei panni di Ines, un’invadente vicina di casa che cela un piccolo segreto.

Un irresistibile Buddy movie in cui brilla la perfetta alchimia creata da Luca Argentero e Stefano Fresi, due ottimi attori che insieme formano una coppia molto riuscita. I due protagonisti danno il loro meglio soprattutto nelle scene comuni, nelle quali paradossalmente diventano indispensabili l’uno per l’altro. Un film garbato e gradevole che, nella sana tradizione della commedia all’italiana, diverte e allo stesso tempo aiuta anche a fare qualche interessante riflessione.