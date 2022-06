Beautiful, anticipazioni 12 giugno: Hope aiuta Thomas ad affrontare il lutto

Anticipazioni puntata Beautiful di domenica 12 giugno 2022

Zoe (Kiara Barnes), sentendosi in colpa per il tiro mancino giocato ai danni di Paris (Diamond White), pensa di dover dare maggior supporto alla sorella.

Leggi anche: Beautiful, news americane: WYATT quasi sparito, ma Darin Brooks ha nuovi progetti!

Hope (Annika Noelle) aiuta Thomas (Matthew Atkinson) ad affrontare il lutto per la morte di Vinny (Joe LoCicero): entrambi si chiedono che razza di persona può abbandonare qualcuno in fin di vita per scappare via. Hope si chiede se sia stato davvero un incidente: Vinny aveva traffici con persone poco limpide, potrebbe essere stato un gesto intenzionale.

Paris è felice di avere Zoe dalla sua parte, mentre Carter (Lawrence Saint-Victor) è deciso a non avere ripensamenti sulla sua rottura con la modella, nonostante Zende (Delon De Metz) abbia provato a convincerlo.