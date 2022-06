Beautiful, anticipazioni 27 giugno: Baker mette Liam in difficoltà, Eric liquida Quinn

Anticipazioni puntata Beautiful di lunedì 27 giugno 2022

Quinn è infastidita che per Eric bastino le lacrime di Brooke per perdonarle all’istante i suoi sbagli, mentre per quanto la riguarda sembra debba scontare i propri peccati per sempre.

La Fuller confida a Carter di temere di aver perso per sempre il marito, poi vede Donna sistemare la cravatta ad Eric e per lei si tratta di una vicinanza fastidiosa; ingoia comunque il rospo per non litigare con Eric, in partenza per un breve viaggio d’affari.

Quinn si offre di accompagnare Eric a Chicago, così da passare del tempo insieme, ma lui la liquida: si tratta solo di un giorno e così il congedo dalla moglie è piuttosto distaccato.

Liam affronta con difficoltà le domande di Baker, mentre Bill cerca di spingerlo a negare con fermezza qualsiasi sospetto il vicecapo possa nutrire nei suoi confronti.