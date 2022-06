Beautiful, anticipazioni 8 giugno: Finn sconvolto, il corpo è di Vinny. E Liam rinuncia a…

Anticipazioni puntata Beautiful di mercoledì 8 giugno 2022

Dopo che la notizia su una vittima senza nome di un pirata della strada ha iniziato a circolare sui media, Liam (Scott Clifton) rinuncia al pranzo con Hope (Annika Noelle).

Finn (Tanner Novlan) resta sconvolto nel vedere in obitorio il corpo di Vinny (Joe LoCicero).

Vinny non è stato ancora identificato per via dell’assenza di documenti, eliminati assieme al portafogli da Bill (Don Diamont) proprio per ritardare il riconoscimento della vittima e guadagnare tempo per disfarsi delle prove.