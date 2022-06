Beautiful: Carter e Quinn, esplode l’attrazione tra passione e sensi di colpa | Anticipazioni italiane

Trame italiane Beautiful: anticipazioni su Carter Walton e Quinn Forrester

Come da lungo tempo anticipatovi, anche nelle puntate italiane di Beautiful sta arrivando il momento della scintilla tra Quinn Forrester e Carter Walton: l’inaspettata intesa cambierà per sempre le loro vite e gli effetti di quanto sta per accadere si faranno sentire per molto tempo!

La questione, infatti, è ancora di attualità negli episodi americani della soap, avanti rispetto a noi di circa 14 mesi. Quinn, con Carter, proverà sensazioni che ormai sono “merce rara” nel suo matrimonio con Eric Forrester: si sentirà apprezzata, ammirata e desiderata.

Beautiful, anticipazioni puntate italiane: Eric beccato da Quinn con Donna Logan

La passione tra i due sarà anticipata da nuovi momenti di freddezza tra la Fuller e il suo legittimo consorte: Quinn proverà infatti a sedurre il marito nel tentativo di riavvicinarsi, ma lo stilista la respingerà; successivamente, in partenza per un breve viaggio di lavoro, lui saluterà la moglie con l’ormai abituale distacco, ciò dopo essere stato colto dalla designer intento a farsi sistemare la cravatta da Donna Logan.

Quinn maturerà di conseguenza la convinzione che il suo matrimonio abbia ormai le ore contate e che Eric prenderà la decisione di lasciarla una volta tornato in città.

Beautiful, trame italiane: i sensi di colpa di Quinn

Zoe Buckingham, forse non comprendendo appieno il periodo di crisi di Quinn, insisterà affinché la designer interceda ancora una volta con Carter in suo favore, certa che la donna riuscirà a convincere l’avvocato a perdonarla. La buona compagnia e la naturale intesa tra la Fuller e Carter, però, porterà i due a trascorrere una notte di passione!

Terminato l’idillio notturno, comunque, i due dovranno fare i conti con la realtà. Quinn capirà di aver commesso un nuovo colossale errore, che Eric peraltro non le perdonerebbe. Desiderosa di confidarsi con qualcuno, Quinn rivelerà di aver tradito il marito all’amica Shauna Fulton.

Intanto, Ridge Forrester informerà Brooke della grave crisi coniugale tra il padre e Quinn e, ovviamente, la notizia delizierà la Logan, che non sarebbe affatto dispiaciuta di vedere l’odiata Fuller perdere il suo ruolo di moglie accanto ad Eric. Peccato che quest’ultimo torni in città con una nuova visione, più conciliante, del proprio rapporto con Quinn. Il problema è che potrebbe essere troppo tardi….