Beautiful: Quinn e Carter, comincia tutto nel weekend | Puntate italiane

Ormai da moltissimi mesi vi stiamo parlando della “relazione proibita” tra Carter Walton (Lawrence Saint-Victor) e Quinn Fuller Forrester (Rena Sofer) di Beautiful: i due, come già sapete, iniziano un “avvicinamento” da cui non sarà facile tornare indietro… e infatti non ci torneranno! Eh sì: nonostante la storia più volte sembrerà terminata, da qui a un anno un filo sottile continuerà a unire i due personaggi, che proprio nelle attuali puntate americane stanno vedendo il loro amore trionfare!

Ma quando cominceremo a vedere tutto questo negli episodi in onda su Canale 5? Sin da subito! Negli ultimi giorni Quinn e Carter hanno spesso interagito parlando tra loro delle rispettive questioni personali, ma ora è arrivato anche per noi italiani il momento di vederli in preda alla passione, cosa che avverrà in questo weekend!

Beautiful, anticipazioni puntate italiane: Quinn e Carter, due puntate di passione l’1 e 2 luglio

In particolare, nella puntata di sabato 1° luglio tra Carter e Quinn esploderà un’attrazione irresistibile e dunque i due finiranno per trascorrere la notte insieme. Una volta terminato “l’incontro”, definiamolo così, gli amanti non mancheranno di essere schiavi dei sensi di colpa. Ma ciò non basterà per evitare un secondo round…

E quindi, attenzione anche alla puntata di domenica 2 luglio: nonostante le migliori intenzioni e la volontà di razionalizzare quel che è accaduto (affinché non succeda più), Walton e la Fuller ci ricascheranno in men che non si dica! Cosa succederà a quel punto?

Ciò che è certo è che sarà proprio questa la storyline che, tra un po’ di tempo, porterà all’uscita di scena di Zoe (Kiara Barnes) dalla soap. E non è difficile immaginare il perché…