Ben is back, film stasera in tv su Rai 1: cast e trama

Film “Ben is back”, il 27 giugno in prima serata su Rai 1

La splendida Julia Roberts è la protagonista di Ben is Back, la commovente pellicola in onda stasera (lunedì 27 giugno 2022) alle 21.30 su Rai 1. Nel cast diretto da Peter Hedges spicca il giovane e talentuoso Lucas Hedges nel ruolo del co-protagonista Ben Burns. Il film racconta la drammatica storia di una madre coraggio disposta a tutto pur di salvare suo figlio da un destino che purtroppo sembra già scritto.

Sullo sfondo di una fredda e nevosa New York prende vita la storia di Holly (Roberts), una madre di quattro figli, tra cui il primogenito Ben (Hedges), un diciannovenne tossicodipendente che vive in una comunità di recupero per tossicodipendenti. Ben è sobrio da soli 77 giorni quando si presenta a casa di sua madre senza preavviso e il giorno della vigilia di Natale. Sua sorella Ivy (Kathryn Newton) vive con la loro madre, la quale ha anche altri due figli nati dal suo secondo matrimonio con Neal (Courtney B. Vance).

Ben is back: la trama del film

Holly è felice di riavere a casa sua figlio ma è stata scottata così tante volte da sapere che per il suo bene deve nascondere tutti i medicinali e tutti gli oggetti di valore dal suo portagioielli. Ben sembra sereno ma ha anche molta paura di entrare in certe stanze della casa, come la soffitta, dove un tempo riponeva le sue droghe, per timore dei ricordi che potrebbero tornare a tormentarlo.

Quando Holly capirà che Ben non è ancora pronto per vivere una vita lontana dalla clinica, dovrà lottare duramente per provare a salvarlo da un infausto destino.

Ben Is Back – scritto e diretto da Peter Hedges, padre del giovane attore protagonista – mette in mostra tutte le abilità artistiche del suo talentuoso figlio, ma a rubare la scena ancora una volta è Julia Roberts con la sua sofferta e drammatica performance con cui arriva dritta al cuore dello spettatore, trascinandolo nel drammatico vissuto di una madre intrappolata insieme a suo figlio nel tunnel della dipendenza.