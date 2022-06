Trame Brave and beautiful: anticipazioni su BÜLENT e HÜLYA

Un duplice arresto caratterizzerà le ultime puntate di Brave and Beautiful. Dopo tutti i crimini compiuti, scatteranno infatti le manette ai polsi per Bülent Aydınbaş (Serkan Altunorak) e Hülya Yıldırım (Zeynep Kızıltan). Vediamo insieme perché…

Brave and Beautiful, news: Cahide in carcere da “innocente”

Tutto partirà dall’avvelenamento di Sühan Korludağ (Tuba Büyüküstün), che per fortuna riuscirà a salvarsi e a non perdere il bambino che aspetta, come invece aveva previsto il perfido Rıza Soyözlü (Yiğit Özşener). Se ci avete letto in precedenza, sapete già che per tale fatto verrà arrestata Cahide (Sezin Akbaşoğulları), ma in realtà la vera colpevole sarà l’avvocatessa Banu Vardar (Gözde Türkpençe), visto che Riza rapirà il piccolo Ömer per costringerla ad agire per suo conto.

Per mandare avanti il piano, Banu nasconderà la boccetta di veleno nella borsa di Cahide, che così finirà in manette al termine di una perquisizione della polizia. Tuttavia, in seguito a ciò, avverranno una serie di imprevisti, soprattutto quando Cesur Alemdaroğlu (Kıvanç Tatlıtuğ) scoprirà che Riza non è morto nel bel mezzo di un incendio su una nave (dove era salito per fuggire in fretta e furia dalla Turchia).

Brave and Beautiful, trame: ecco perché Bülent verrà arrestato

Grazie alla testimonianza di Cayà, ossia l’unico uomo che avrà visto Riza scendere dall’imbarcazione prima della tragedia, Cesur entrerà a conoscenza del fatto che la sua amata Sühan è stata avvelenata da una donna con un figlio. Ancora ignaro del coinvolgimento di Banu nella questione, Alemdaroğlu penserà quindi a Hülya come ipotetica colpevole, dato che sarà la madre del piccolo Muzzafer.

Il commissario deciderà dunque di interrogare la Yildirim, che per tutta risposta ammetterà che, qualche settimana prima, il figlioletto era stato rapito da Cahide e Turan Fişekçi (Serhat Parıl), ma negherà con forza di essere responsabile di ciò che è successo alla Korludağ. Al poliziotto non resterà dunque altro da fare se non sentire le versioni di Cahide e Turan, che rigetteranno a loro volta le colpe del rapimento di Muzzafer su Bülent. Dato che sarà davvero il responsabile del sequestro del piccolino, il figlio di Mihriban (Devrim Yakut) verrà quindi arrestato…

Brave and Beautiful, spoiler: Hülya viene arrestata!

In ogni caso, nel giro di poche ore, scatterà l’arresto anche per Hülya, ma in che modo? Semplice: convinta che sia stata proprio lei a mettere la boccetta di veleno nella sua borsetta al fine di incastrarla per il mancato aborto della cognata, Cahide agirà di conseguenza e rivelerà al procuratore Serhat (Serdar Özer) che la Yildirim ha ucciso qualche mese prima il dottor Nedim. Visto che sul corpo dell’uomo saranno state rilevate alcune tracce di DNA del suo assassino, Serhat procederà immediatamente con l’esame e saprà che Cahide le ha detto la verità, ragione per cui sbatterà Hülya in cella!!!

E così, come beffa del destino, Hülya e Bülent si troveranno per un po’ di tempo insieme tra le sbarre, in attesa di essere portati in carcere. Per i due sarà arrivato l’epilogo oppure il gran finale della telenovela riserverà delle sorprese?