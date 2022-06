Brave and beautiful quando finisce? La data precisa dell’ultima puntata

Addio ai protagonisti di Brave and Beautiful, arriva Terra amara!

Ancora pochissime settimane e sarà finita per sempre l’avventura di Suhan, di Cesur e di tutti i protagonisti di Brave and beautiful, l’adrenalinica soap opera (anche se in Turchia nasce come fiction di prima serata) che ci sta facendo compagnia dal 5 luglio 2021.

Come del resto sapevamo, la quantità di episodi prodotti non consente a questa amatissima produzione estera di farci compagnia per tutta l’estate 2022 e quindi nei prossimi giorni assisteremo all’ultimo imperdibile episodio, che decreterà il lieto fine per i nostri protagonisti.

Brave and beautiful: il 30 giugno l’ultima puntata

Già, ma… precisamente quando sarà trasmessa l’ultima puntata? Se non ci saranno variazioni strada facendo, l’appuntamento conclusivo è al momento previsto per giovedì 30 giugno alle 15,45. Sarà quello, dunque, il giorno in cui saluteremo per sempre tutti i personaggi che per circa un’annata hanno fatto parte della nostra quotidianità. Ma, per una storia che finisce, un’altra molto avvincente sta per cominciare!

Con l’inizio di luglio, infatti, Canale 5 ci proporrà una lunga serie tv sempre di produzione turca, che promette di non farci rimpiangere troppo Cesur e Suhan perché avrà lo stesso taglio avventuroso. Si chiama Terra amara e a giorni il nostro sito inizierà a parlarne con regolarità, dunque continuate a seguirci…