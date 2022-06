Che Dio ci aiuti 7: Azzurra (Francesca Chillemi) “erede di suor Angela”

Anticipazioni Che Dio ci aiuti 7: Francesca Chillemi (Azzurra) nuova protagonista

Con l’uscita di scena dell’amatissima Suor Angela a cui presta il volto Elena Sofia Ricci, nella settima stagione di Che Dio ci aiuti la protagonista sarà Azzurra Leonardi, storico personaggio interpretato fin dalla prima stagione dalla bella Francesca Chillemi.

A dare la notizia è stata proprio l’attrice siciliana in un’intervista al Corriere, la quale con molto gioia entusiasmo ha detto: “Sono l’erede di Suor Angela”, confermando anche il grande amore che sente per il suo longevo alter ego televisivo: “Un ruolo che ho amato sin dal primo momento e da cui mi sento scelta”.

Francesca Chillemi anche nella fiction Viola come il mare

Nella settima stagione della fortunata fiction Rai prodotta da Lux Vide, Suor Angela sarà costretta ad abbandonare il convento e sarà proprio la sua amata pupilla, Azzurra Leonardi, a prendere in mano le redini del convitto, accogliendo le nuove ragazze e diventando per loro una sorta di guida come Suor Angela lo è stato per lei e tantissime altre giovani smarrite sul cammino della vita.

Ma prima di vederla su Rai 1 al centro delle nuove trame di Che Dio ci aiuti 7, Francesca Chillemi in autunno sarà su Canale 5 con Viola come il mare, una nuova serie tv tratta dal romanzo Conosci l’estate? di Simona Tanzini, nella quale interpreta Viola Vitale, una giornalista che decide di tornare nella sua Palermo (dopo anni vissuti a Parigi) e lì conosce Francesco Demir (a cui presta il volto l’attore turco Can Yaman), un coraggioso e affascinante ispettore di polizia con cui inizierà a collaborare.⁣