Fiction Canale 5 autunno inverno 2022 – 2023. Anticipazioni, novità e conferme

Le novità della fiction di Canale 5 (2022-2023)

Nella nuova stagione di Mediaset si darà ampio spazio al comparto fiction, con un’offerta decisamente variegata fatta di nuovi titoli di grande appeal e il ritorno di serie tv che nelle passate stagioni hanno conquistato il cuore del pubblico di Canale 5. Anche nella nuova annata, Fiction Mediaset punterà su volti popolari e amatissimi come quelli di Raoul Bova, Claudio Amendola, Vanessa Incontrada, Maria Chiara Giannetta, Daniele Liotti, Francesca Chilemi e Can Yaman.

Tra i ritorni più attesi c’è sicuramente quello di Fosca Innocenti. La serie con Vanessa Incontrada e Francesco Arca – che lo scorso inverno ha riscosso un buon successo di pubblico – tornerà con quattro nuove puntate ricche di novità, a partire dalle new entry Giovanni Scifoni e Sergio Muniz, i cui personaggi daranno nuovo brio alle storie raccontate nella precedente stagione.

Iniziamo, quindi, con le serie tv annunciate per l’autunno, che apriranno la stagione. C’è grande attesa per Viola come il mare, la nuova produzione Lux Vide basata sul romanzo Conosci l’estate? di Simona Tanzini e che vede protagonista una coppia del tutto inedita: l’attrice siciliana Francesca Chillemi e l’attore turco Can Yaman. I due saranno rispettivamente Viola Vitale, una giornalista esperta di moda e comunicazione che decide di lasciare Parigi per tornare nella sua Palermo e Francesco Demir, un ispettore di polizia dall’eccezionale talento investigativo con cui lei inizierà a collaborare.⁣

Nel nuovo palinsesto faranno ritorno due sequel molto attesi: il primo è Luce dei tuoi occhi, l’emozionante produzione con Anna Valle e Giuseppe Zeno, che ora tornerà con sei nuove prime serate; il secondo è Buongiorno Mamma!, il family drama Lux Vide con protagonisti Raoul Bova e Mariachiara Giannetta, la cui prima stagione nella primavera 2021 ha incollato alla tv quasi quattro milioni di spettatori.

Tra le grandi novità, Fiction Mediaset ha annunciato tre nuove serie tv. Tra queste c’è il grande ritorno su Canale 5 di Claudio Amendola: l’attore, che da alcuni anni è protagonista della fiction Rai di successo Nero a Metà, per Canale 5 diventa Il Patriarca, serie in sei serate prodotta da Taodue e CamFilm. Un altro grande ritorno è quello di Daniele Liotti: l’ex protagonista di Un Passo dal cielo sarà al centro del nuovo progetto Endemol L’Anima Gemella, una fiction in quattro puntate prodotta da Endemol che racconta la storia di un grande amore.

Anche Rosa Diletta Rossi è pronta a fare il suo debutto su Canale 5 con La Ragazza di Corleone, quattro prime serate per la nuova serie prodotta da Taodue. Nel cast figurano anche Alessandro Fella (ex Federico de Il Paradiso delle Signore) e Fortunato Cerlino (Gomorra e Nero a Metà).

Infine, è stata annunciata Bardot, una miniserie in tre puntate ispirata alla grande diva francese, con protagonista l’esordiente Julia de Nunez. Nel cast anche Giuseppe Maggio e Valentina Romani.