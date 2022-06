Grey’s Anatomy 18, trama episodio “Dovrei restare o dovrei andare”

Dopo un mese circa di pausa, oggi (mercoledì 1° giugno) su Disney+ torna Grey’s Anatomy 18 con il sedicesimo episodio intitolato Dovrei restare o dovrei andare (Should I Stay Or Should I Go). Una puntata molto importante nella quale accadranno tante cose, dal ritorno in corsia della dottoressa Addison Montgomery alla grande battaglia di Miranda Bailey per salvare il Grey Sloan. Ma soprattutto vedremo Meredith Grey sempre più vicina a lasciare la sua vita a Seattle…

Ecco le anticipazioni del nuovo capitolo. Come abbiamo visto nella scorsa puntata, i nostri eroi del Grey Sloan hanno solo tre settimane per trovare nuovi chirurghi disposti a insegnare agli specializzandi prima che il programma venga chiuso definitivamente. Catherine ordina alla Bailey di pregare i giovani medici di rimanere nel programma e dargli buone recensioni.

Miranda chiede a Jo di rinunciare per ora alla sua specializzazione in ostetricia/ginecologia e diventare un chirurgo generale. La ragazza rimane spiazzata dalla richiesta e ne parla a cena con Todd e il suo “migliore amico” Link. Nonostante Catherine sia contraria, Miranda chiede a Wright di tornare in Minnesota. Può sembrare una punizione ma, al contrario, la donna vuole solo proteggerlo dal futuro incerto del Grey Sloan.

Nel frattempo, Addison torna a Seattle insieme a Tovah, una sua paziente che ha un coagulo di sangue e quindi ha urgentemente bisogno di un’angioplastica. La Montgomery chiede a Richard e Meredith di unirsi a lei in sala operatoria. Intanto Wendell, il fratello di Winston, prova a vendere al Grey Sloan un cerotto ECG wireless che dovrebbe trasmettere informazioni cardio al dispositivo mobile del medico. Ma per Maggie e Winston non funziona. Più tardi, l’uomo confessa a suo fratello di aver acquistato l’intera fornitura online e per farlo ha chiesto un prestito di 10.000 dollari a uno strozzino: se non riesce a vendere il prodotto, per lui saranno guai seri!

Mentre Levi torna al lavoro e incontra il suo (ex?) fidanzato con cui ha una sorta di chiarimento, Owen e Teddy hanno una divergenza di opinioni sul loro bambino, che da qualche tempo si identifica come una bambina. Teddy pensa che il piccolo Leo sia solo confuso, mentre Owen non accetta che la donna provi imbarazzo per suo figlio. I due decidono di andare in terapia per sostenere meglio il piccolo.

A fine puntata, Meredith torna a casa e trova Nick che l’aspetta sotto il suo portico. La donna è ormai convinta a partire per il Minnesota, ma Nick le suggerisce di rimanere ancora a Seattle per aiutare i suoi amici e colleghi a salvare il Grey Sloan. Meredith accetterà?