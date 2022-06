Il Paradiso delle Signore 7: Gloria Moreau ci sarà, Lara Komar è sul set!

Anticipazioni su Gloria Moreau de Il paradiso delle signore

Quale sarà il futuro di Gloria Moreau (Lara Komar) nelle puntate della settima stagione de Il Paradiso delle Signore? La madre di Stefania (Grace Ambrose) e legittima consorte di Ezio Colombo (Massimo Poggio) riuscirà a ritornare in libertà, ora che ha confessato la sua vera identità ed è stata arrestata? È questo il grosso dilemma che si stanno ponendo in questi giorni i telespettatori della fiction daily di Rai 1…

Il Paradiso delle Signore 7: dove ritroveremo Gloria?

Come sapete, nel finale di stagione, Gloria ha deciso di costituirsi ai Carabinieri per evitare che Gemma (Gaia Bavaro) continuasse a ricattare Stefania, usando proprio il segreto sulla sua identità per impedirle di stare con il suo amato Marco di Sant’Erasmo (Moisé Curia). La donna ha quindi ammesso di essere Gloria Morelli, ricercata per un presunto aborto praticato illegalmente e per abuso della professione medica (in realtà, la donna aveva dovuto scegliere se salvare la vita della giovanissima ragazza – che si era rivolta a lei in emergenza – o del feto che però era troppo piccolo per sopravvivere).

Proprio per via di questo finale e dell’assenza di foto ufficiali dell’attrice sul set (al di là di un piccolo peluche col nome Gloria), una parte del pubblico si chiedeva se il personaggio di Gloria sarebbe stato effettivamente presente nella prossima stagione. Va detto che, già nella nostra intervista dello scorso marzo, la Komar aveva dichiarato:

Abbiamo terminato di girare la stagione da qualche settimana e confesso che un po’ già mi manca. Aspetteremo di capire cosa le succederà in seguito…

Lara Komar nel cast de Il paradiso delle signore 7

Ciò faceva ben sperare per la sua presenza anche nella nuova stagione e dunque la giornata di ieri ha sciolto i dubbi al riguardo, su due fronti: nell’elenco ufficiale del cast del Paradiso delle Signore – annunciato alla presentazione dei palinsesti – il nome di Lara Komar è presente. Inoltre nella serata di martedì 28 giugno l’attore Massimo Poggio, che interpreta come detto Ezio Colombo, il marito “legittimo” di Gloria, ha postato sui suoi canali social una simpatica story in cui ha rivelato la presenza della Komar nel reparto di trucco e capelli degli studios Videa, proprio nel ruolo di Gloria.

L’attrice Lara Komar si trova dunque attualmente sul set, insieme agli interpreti di Stefania, Ezio, Gemma e Veronica (Valentina Bartolo), ossia i componenti del suo nucleo familiare.

Assodato dunque che Gloria ci sarà negli episodi della settima stagione della fiction daily, che partiranno in prima tv assoluta da settembre, la domanda si sposta sulle storie che la riguarderanno.

Il paradiso delle signore 7: Irene capocommessa in sostituzione di Gloria? E per quanto tempo?

È facilmente ipotizzabile che all’inizio della stagione Gloria sarà ancora in prigione. Ma qualora dovesse essere effettivamente cosi, quanto sarà destinata a durare la reclusione della Moreau? Sarà soltanto un passaggio in vista di una veloce risoluzione della sua situazione legale oppure la sua permanenza dietro le sbarre sarà abbastanza lunga da rendere una situazione “di fatto” la separazione dalla figlia Stefania e la sua eventuale sostituzione nel ruolo di capocommessa da parte di Irene Cipriani (Francesca Del Fa)?

Ed Ezio – che nello scorso finale di stagione abbiamo visto rincorrere disperato l’auto dei carabinieri che portava in carcere Gloria – come reagirà sapendo che la legittima consorte, “ufficialmente” tornata in vita nonostante il certificato di morte fatto emettere proprio da lui con l’aiuto della zia Ernesta (Pia Engleberth), ora è rinchiusa a San Vittore? Chiederà l’annullamento come Gloria temeva a inizio stagione, pur di procedere col progetto di matrimonio con Veronica, o tenterà di salvare la madre di sua figlia e il sentimento che forse li lega ancora? Soltanto la messa in onda degli episodi chiarirà ogni dubbio…