La strada del silenzio, prossimamente una fiction greca su Canale 5. La trama

Serie tv La strada del silenzio, anticipazioni

Uno scuolabus con nove bambini sparisce nel nulla lasciando nel panico le loro famiglie. Ma chi o cosa si cela dietro la misteriosa sparizione? Ne La strada del silenzio (Siopilos dromos), nuovo e adrenalinico thriller in arrivo dalla Grecia che Canale 5 trasmetterà prossimamente in prima serata, tutte le risposte saranno date. Vediamo insieme la trama.

La storia ha inizio quando un evento inaspettato sconvolge la vita apparentemente tranquilla della città. I passeggeri di uno scuolabus si perdono improvvisamente in una mattina come tante. All’interno ci sono i bambini di una scuola elementare, figli di famiglie facoltose, insieme all’autista e a un inserviente. Le indagini della polizia si muovono in acque inesplorate e tutto sembra portare a un rapimento di gruppo.

La strada del silenzio: un giallo che è un vero puzzle!

La scioccante consapevolezza che si tratta di un caso di rapimento di massa non tarderà ad arrivare e l’impatto sarà enorme e devastante per l’intero paese. In questi tempi difficili, Thalia Karouzou (Penelope Tsilika), una giovane giornalista, torna nella sua città natale trovandosi inaspettatamente al centro degli eventi.

La serie – definita dalla critica “il nuovo diamante della televisione greca” – è un puzzle intricato di sospetti e segreti nel quale, lungo la strada, le maschere cadranno una ad una per far emergere le verità nascoste. Di fronte a una realtà da incubo, tutti i protagonisti saranno costretti ad affrontare i propri demoni. Riusciranno ad attraversare la “strada del silenzio” per raggiungere la verità, l’espiazione e infine la redenzione?