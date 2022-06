Padrenostro, film stasera in tv su Canale 5: cast e trama

Film “Padrenostro”, il 18 giugno in prima serata su Canale 5

Stasera, domenica 19 giugno 2022, in prima serata su Canale 5 va in onda Padrenostro, il commovente film di Claudio Noce che racconta la storia di un’amicizia che lega due ragazzini: Valerio, dotato di una fervida immaginazione, e Cristian, enigmatico e solitario che sembra spuntato dal nulla durante una calda estate romana del 1976.

Leggi anche: New Amsterdam 4, anticipazioni episodi di venerdì 17 giugno 2022

Roma, 2020. Un uomo si trova in metropolitana quando incrocia lo sguardo con un altro uomo e i due sembrano riconoscersi. La storia si sposta nel 1976, ben quarantaquattro anni prima: Valerio (Mattia Garaci) è un ragazzino di dieci anni, figlio di un noto magistrato, la cui vita viene sconvolta quando assiste dal balcone della sua camera a un attacco terroristico ai danni di suo padre Alfonso (Pierfrancesco Favino).

Padrenostro: la trama del film

L’uomo rimane ferito e viene subito soccorso dalla moglie (Barbara Ronchi), mentre Valerio incrocia lo sguardo con uno degli attentatori, il quale pochi attimi dopo muore. I genitori pensano che il figlio dorma, ma Valerio ha visto quasi tutta la scena anche se non ne parla.

In quella stessa estate, Valerio fa la conoscenza di Christian, un misterioso e ribelle ragazzino solitario, più grande di qualche anno. Non è chiaro però se si tratta di un amico immaginario (come è solito inventarsi Valerio) oppure se sia reale. I due ragazzi diventano inseparabili e insieme vivranno esperienze inaspettate fatta di scoperte e rivelazioni che cambieranno per sempre le loro vite.

Padrenostro è il ritratto autobiografico del regista, in quanto la pellicola, seppur con qualche libertà narrativa, si ispira alla vera storia della sua famiglia. Un dramma poetico raccontato attraverso gli occhi di un bambino nato durante gli anni di piombo, sorprendentemente profondo e dalle delicate sfumature. che regala nel suo insieme un viaggio di grande impatto emotivo con un finale inatteso e denso di significato.

Nel cast, oltre all’ottima performance del giovane Mattia Garaci spicca Pierfrancesco Favino, il quale ci regala una performance che gli è valsa la Coppa Volpi per la miglior interpretazione maschile alla Mostra del Cinema di Venezia 2020.