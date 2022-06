Sei sorelle, anticipazioni dal 20 al 24 giugno 2022

Anticipazioni settimanali puntate Sei sorelle da lunedì 20 a venerdì 24 giugno 2022

L’unica possibilità rimasta alla Tessuti Silva di convincere le sartorie di Madrid a comprare la seta grigia sembra essere l’elegante contessa di Reventlow, arrivata da qualche giorno in città. Dopo l’uccisione di uno degli operai, la polizia indaga e arresta un insospettabile. Doña Dolores inizia a non vedere di buon occhio le continue visite di Cristóbal a casa Silva…

Adela e Francisca approcciano la contessa di Reventlow per convincerla ad indossare l’abito in seta grigia disegnato per lei. Carlitos cerca di conquistare Elisa, seguendo rigorosamente i consigli di Salvador. Intanto. Cristóbal scopre un inquietante segreto su suo fratello Rodolfo…

Sei sorelle, spoiler: una festa a rischio…

Un incidente capitato a Doña Dolores e il comportamento inopportuno di German, che si dichiara ad Adela, rischiano di compromettere il successo della festa più importante di casa Silva. Inaspettatamente, l’intervento di Salvador riesce a cambiare il corso della serata ottenendo grande risonanza nei salotti femminili dell’alta società madrilena…

Francisca scopre la relazione di Rodolfo con Victoria. Petra insegna a Celia come scrivere una vera lettera d’amore. Don Luis va all’Ambigú per assistere allo spettacolo de La Bella Margherita…

Ignara della relazione clandestina di Rodolfo, Blanca cerca di avvicinare Victoria a suo cognato Cristobal. Per vendicarsi di Elisa, che continua ad approfittare dei suoi sentimenti, Carlitos chiede a Sofia di diventare la sua fidanzata…