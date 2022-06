Sei sorelle, anticipazioni puntata 20 giugno 2022: “Un vestito per la contessa”

Anticipazioni puntata 13 Sei sorelle di lunedì 20 giugno 2022

Uno dei lavoratori della Fabbrica Silva viene assassinato in circostanze misteriose. La polizia indaga e infine arresta l’unica persona insospettabile.

Le sorelle Silva devono capire come smaltire tutta la seta danneggiata senza andare in rovina. L’unica opzione è convincere la Contessa di Reventlow – recentemente giunta in città – ad indossare un abito realizzato su misura soltanto per lei.

Donna Dolores non capisce il perchè suo figlio Cristobal si rechi così spesso a casa di Blanca…