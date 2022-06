Sei sorelle, anticipazioni puntata 24 giugno 2022: “Una situazione complicata”

Anticipazioni puntata 17 Sei sorelle di venerdì 24 giugno 2022

Don Ricardo si presenta in fabbrica con un’ingiunzione del tribunale e le sorelle Silva devono trovare un sistema affinché non vengano scoperte mentre lavorano nell’azienda del padre. Come fare quindi a mantenere il ritmo lavorativo senza avere abbastanza operai?

Carolina scopre un regalo di German fatto ad Adela e capisce che il marito è innamorato della maggiore delle Silva.

Blanca cerca di avvicinare Victoria a suo cognato senza sapere che quest’ultima è l’amante di Rodolfo, suo promesso sposo.

Carlitos chiede a Sofia di essere la sua fidanzata per vendicarsi di Elisa, che continua a non dare importanza ai suoi sentimenti.