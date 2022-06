Sei sorelle, anticipazioni puntata 29 giugno 2022: “Bugie e illusioni”

Anticipazioni puntata 20 Sei sorelle di mercoledì 29 giugno 2022

Diana e Salvador devono far credere a Don Ricardo che la Tessuti Silva sia quasi in rovina, solo così lo zio potrà desistere dal voler impossessarsi della fabbrica.

I piani di Diana non vanno come previsto poiché Don Ricardo è più astuto che mai e non cade quindi nella trappola architettata dalla giovane Silva.

Lo stato di salute di Rosalia si fa sempre più grave e le sorelle Silva sono molto preoccupate.

Miguel inizia a sospettare della fedeltà della sua promessa sposa Petra.