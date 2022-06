Sei sorelle, anticipazioni 6 giugno 2022: “La fabbrica prima di tutto”

Anticipazioni puntata 4 Sei sorelle di lunedì 6 giugno 2022

Le sorelle Siva fanno ognuna quello che possono per ottenere il denaro, in modo che gli operai non vadano in sciopero.

Diana e Salvador si riuniscono con Don Aurelio, il cliente dei tavoli da biliardi, al quale Diana vuole chiedere un anticipo per poter pagare le spese dei panni verdi. Tuttavia una serie di commenti maschilisti fanno irritare le sorelle Silva, mettendo a rischio l’operazione.

Adela vuole parlare con German per non perdere il cliente Ville de Paris, mentre Francisca si reca in anonimato all’Ambigù.

Blanca riceve un invito dalla suocera per una cena di beneficenza.